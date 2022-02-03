Зафіксовано падіння акцій таких великих російських компаній як "Сбер", "ВТБ ао", "Лукойл", "Алроса ао".

Сьогодні, 3 лютого 2022 року, спостерігається падіння акцій найбільших російських компаній.

Про це повідомляє "МосБіржа".

Падіння індексу відбувається на тлі загострення відносин з Росією і ризиків вторгнення російських військ в Україну.

Станом на 15:36 за Києвом акції російського "Газпрому" впали на 1,5%. Також зафіксовано падіння акцій таких великих компаній як "Сбер", "ВТБ ао", "Лукойл", "Алроса ао"

Що таке індекс МосБіржі:

Індекс Мосбіржі 10 являє собою композитний ціновий рівноважений Індекс 10 найбільш ліквідних акцій фондового ринку Московської біржі. Індекс розраховується як середня арифметична зміна цін акцій, включених до бази розрахунку.

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Індекс Мосбіржі та індекс РТС - цінові, Зважені за ринковою капіталізацією (free-float) композитні індекси російського фондового ринку, що включають найбільш ліквідні акції найбільших і динамічно розвиваються російських емітентів, види економічної діяльності яких відносяться до основних секторів економіки.

Прогноз:

15 січня 2022 року експерти розповіли про наслідки жорстких санкцій для економіки РФ. Аналітики вважають, що у разі нападу на Україну і введення санкцій США, запропонованих демократами, відтік капіталу з боргового і фондового ринків Росії може наблизитися до показників 2014-2015 років, а рубль втратить до 20%.

Обвал російського фондового ринку: