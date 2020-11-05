За підсумками року Мінекономіки залишає незмінним прогноз щодо скорочення ВВП на рівні 4,8%.

Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками дев'яти місяців 2020 року сповільнилося до 5,5% після падіння на 5,8% за підсумками січня-серпня.

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Про це повідомляє в огляді економічної активності за січень-вересень 2020 року, опублікованому на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

"У вересні 2020 року тривала адаптація до нових реалій сьогоднішнього дня та умов функціонування з урахуванням мінливості ситуації з рівнем захворюваності у світі (спалахи захворюваності в ряді країн світу) і всередині країни (епідемічне зонування і зміна регіональних карантинних зон)", - сказано в огляді.

Сфери економіки, що зростають

У Мінекономіки зазначили, що окремі види промислової діяльності (зокрема, виробництво споживчих товарів тривалого користування), будівництво (активне продовження програми "Велике будівництво"), сфера торгівлі (відновлення попиту з боку окремих видів зовнішньоекономічної діяльності на послуги галузі), так само як і активний розвиток роздрібного сегменту ринку (в умовах реалізації відкладеного попиту, його переорієнтації на внутрішній ринок і зростання заробітної плати) продемонстрували поліпшення своєї динаміки.

Сфери економіки, що стагнують

Водночас зниження попиту на природний газ в країнах ЄС (на тлі високого рівня запасів) і на вантажні залізничні перевезення, а також дія обмежень в умовах епідемічних зонувань всередині країни й, відповідно, посилення карантину у світі продовжують тиснути на транспортну галузь, яка досить сильно постраждала у квітні.

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Крім того, в сільському господарстві відбулося поглиблення темпів падіння через низьку врожайність пізніх с/г культур (зокрема, кукурудзи, соняшнику, сої та буряків цукрових) на тлі несприятливих погодних умов в період вегетації та низьких темпів проведення збиральної кампанії, які позначилися на скороченні зібраних площ.

"Як результат, за підсумками 9 місяців 2020 року скорочення зведеного індексу виробництва товарів і послуг сповільнилося і склало 6,2% (6,5% за 8 місяців року), відповідно, зменшення обсягів ВВП Мінекономіки орієнтовно оцінює на рівні 5,5% (на рівні 3,6% в ІІІ кварталі 2020 року до III кварталу 2019 року, що вище, ніж очікувалося раніше - падіння на рівні 6,5%)", - сказано в огляді.

Прогноз падіння економіки України

За підсумками року Мінекономіки залишає незмінним прогноз щодо скорочення ВВП на рівні 4,8%, у тому числі скорочення ВВП в IV кварталі на рівні 3,0%, за умови, що ситуація з рівнем захворюваності до кінця року як у світі, так і всередині країни значно не погіршиться і відповідно не відбудеться посилення превентивних заходів (не буде відновлений тривалий жорсткий карантин на значній території країни/країн).

Що цьому передувало

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оцінило падіння ВВП України в першому півріччі в 6,5%, у тому числі в другому кварталі року – в 11%.

Падіння ВВП України за підсумками 8 місяців року сповільнилося до 5,8%.

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Автор: Дмитро Шварц