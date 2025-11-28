Показник середньої заробітної плати, який використовується для розрахунку пенсій, зростає вже другий місяць поспіль.

В Україні за жовтень 2025 року середній дохід, який враховується для обчислення пенсії, сягнув біля 21,5 тисячі гривень, що на 2,9 тисячі гривень більше, ніж на початку року.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Зазначається, що показник середньої заробітної плати, який використовується для розрахунку пенсій, зростає вже другий місяць поспіль.

За даними ПФУ, офіційна заробітна плата в жовтні становила 21 578,46 грн. Це на 388,15 грн більше, ніж у вересні в 21 190,31 грн. При цьому у серпні цей показник становив 19 813,71 грн.

Показники по місяцях у 2025 році:

жовтень - 21 578 грн 46 копійок;

вересень - 21 190 грн 31 копійка;

серпень - 19 813 грн 71 копійка;

липень - 20 455 грн 65 копійок;

червень - 22 336 грн 81 копійка;

травень - 20 355 грн 40 копійок;

квітень - 19 856 грн 19 копійок;

березень - 19 430 грн 52 копійки;

лютий - 18 589 грн 38 копійок;

січень - 18 660 грн 32 копійки.

Зарплати в Україні - останні новини

Найбільш прийнятна заробітна плата для більшості українців (31%) знаходииться в діапазоні від 20 до 30 тисяч гривень. Майже третина респондентів тоді зазначили про бажаний заробіток у 30-50 тисяч гривень, а 19% - від 50 тисяч. Зарплату 10-20 тисяч гривень вважають прийнятною 17% респондентів, а менше 10 тисяч готові отримувати лише 4%.

У жовтні найбільша кількість високооплачуваних вакансій була в категорії "Будівництво та облицювальні роботи". Серед вакансій з найвищими медіанними зарплатами був штукатур 60 тис. грн (на 20% вище, ніж у жовтні 2024).

