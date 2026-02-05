Уряд збільшує мінімальні пенсії для деяких українців: про кого йдеться та які суми

З 1 березня 2027 року ці виплати щороку індексуватимуть.

Уряд ухвалив рішення про збільшення мінімальних пенсійних виплат та адресної державної допомоги для членів сімей загиблих і зниклих безвісти Захисників та Захисниць України.

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, розмір виплат буде збільшено з 1 березня 2026 року.

Зокрема, мінімальна пенсійна виплата на кожного непрацездатного члена сім’ї з числа батьків, дружин або чоловіків полеглих Захисників і Захисниць, а також на одну дитину загиблого Захисника чи Захисниці, якій замість пенсії призначено державну соціальну допомогу, становитиме не менше ніж 12 810 гривень на особу. Наразі мінімальний розмір такої виплати складає 7 800 гривень.

Також зросте мінімальний розмір пенсійних виплат і державної соціальної допомоги для сімей, у яких допомога призначена на двох і більше членів родини загиблого захисника чи захисниці, крім непрацездатних батьків, дружини або чоловіка. У таких випадках мінімальна виплата становитиме не менше ніж 10 020 гривень на кожного члена сім’ї замість чинних 6 100 гривень.

"З 1 березня наступного року ці виплати щороку індексуватимуть", - додала прем’єрка.

Збільшення виплат в Україні в 2026 році

З січня 2026 року зарплати педагогів у школах зросли на 30%. Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, наступний етап - додаткове зростання зарплат на 20% з 1 вересня для всіх категорій педагогів. При цьому зберігаються додаткові доплати - 2000 гривень для всіх вчителів і 4000 гривень для вчителів прифронтових громад.

З 1 січня 2026 року виплати при народженні дитини зросли до 50 тисяч гривень. Крім цього, передбачається виплата 8 тисяч гривень за програмою "єЯсла" - підтримка для догляду за дитиною від 1 до 3 років. А також додаткові 7 тисяч гривень для вагітних жінок, які офіційно не працюють.

