До підготовки документу були залучені понад 2 тис. експертів, фахівців, науковців, народних депутатів та чиновників.

План відновлення України, який 4-5 липня представлять у м. Лугано (Швейцарія), напрацьовували 24 робочі групи, і він охоплює всі сфери життя країни.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, Україна на конференції в Швейцарії презентуватиме план відновлення країни, який був напрацьований в рамках роботи Національної ради з питань відновлення України, і для роботи над яким було залучено понад 2 тисячі експертів, фахівців, науковців, народних депутатів та чиновників.

"Це комплексний план, який стосується перерозподілу всієї економіки країни. Адже після 24 лютого змінилися всі логістичні ланцюжки та торгівельні для постачання наших підприємств. Окрема ситуація з морськими портами, з розвитком річкового господарства. Тому, в цьому плані є значна складова, яка пов’язана з гуманітарними та соціальними питаннями, реформою державного управління, з реформою Збройних сил та інші. Ті 24 робочих групи, які працювали, вони охоплюють всі сфери суспільного життя", - поінформував Немчінов.

Міністр Кабінету міністрів зауважив, що окремо на конференції в Швейцарії будуть представлені конкретні інвестиційні проекти, які можуть зацікавити не тільки в плані відбудови України, але й подальшого перезавантаження економіки країни. Серед них і "зелені технології", і технології будівництва.

"Окремо інфраструктурні об’єкти, над якими працювали, і це конкретні проекти, які можуть бути реалізовані конкретними інвесторами або донорами", - сказав Немчінов.

Міністр Кабінету міністрів зазначив, що до початку військового вторгнення Росії в Україну, в Лугано (Швейцарія) планувалося проведення п’ятої конференції з питань реформ.

"Але завдяки тому, що Швейцарська конфедерація і уряд пішли на зустріч нам, вона була переформатована в конференцію з питань відновлення України. Ми дуже вдячні за це швейцарському уряду",- сказав Немчінов.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час відеоконференції з послами країн "Великої сімки", Швейцарії та головами міжнародних організацій зазначив, що наступного тижня в Швейцарії буде презентовано проект плану з відновлення України

Серед іншого, ключовими принципами плану відновлення повинні стати принцип безпеки, верховенство права, прозорість, справедлива трансформація, "зелене" відновлення, діджиталізація, інклюзивність, безбар'єрність, сприятливий інвестиційний клімат, розвиток бізнесу в Україні.