Поки українці відверто мерзнуть в кінці літа, перед країною слонів та буддизму постав важкий виклик.

Кліматичні зміни сильно впливають на життя в більшості країн, що розвиваються – зокрема й Індії. 10 із 15 найспекотніших років, зафіксованих в історії країни, припали на останні півтора десятиліття. Про це передають журналісти Bloomberg.

В 2024 році в Нью-Делі протягом цілого місяця денна температура перевищувала 40°C. З урахуванням вологості, повітря може здаватися на 10°C спекотнішим.

Навіть в технологічно розвинутій країні такі температури можуть вивести з ладу залізниці та електромережі, перешкоджаючи експорту та зупиняючи роботу заводів. Вони також можуть спричинити тяжкі захворювання або смерть.

Відео дня

Відзначимо, що цього року літо було доволі помірним в Індії – так само, як і в Україні, особливо на тлі попередніх рекордних сезонів. Тобто 35°C в штаті Біхар на північному сході, порівняно з 47°C роком раніше.

Але загалом в країні майже три чверті робочої сили працює або на вулиці, або в приміщеннях, де майже немає охолодження. Багато хто з них працює неформально, і, крім наслідків для здоров'я, ті, хто знепритомнів від теплового удару або зневоднення, втрачають дохід, необхідний для виживання.

За даними Міжнародної організації праці, тепловий стрес до кінця десятиліття знизить річну продуктивність Індії на еквівалент 34 мільйонів повних робочих місць. McKinsey Global Institute оцінює, що до 4,5% валового внутрішнього продукту країни, або приблизно 250 мільярдів доларів, можуть бути під загрозою через таку втрату робочих місць.

Уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді вже визнав, що Індія потребує кращої стратегії боротьби зі спекою. Письменники-фантасти малюють похмуре майбутнє для країни, в якому електрична мережа виходить з ладу, крани висихають, а злочинні угруповання полюють на кондиціонери.

Зміни клімату – останні новини

В Болгарії, яка межує з Ураїною, через кліматичні зміни та пов’язану з ними спеку населення деяких регіонів страждає від нестачі питної води. В обох країнах систему водопостачання прокладали ще півстоліття тому.

Водночас в Україні природні водойми та ставки перетворюються на калюжі. Це пов’язане з діями російських окупантів. Так, в Донецьку з водопостачанням серйозні проблеми, а озера висихають на очах.

Вас також можуть зацікавити новини: