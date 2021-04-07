Минулого року члени НКРЕКП підвищили собі зарплату в середньому у два рази - до 200 тисяч гривень на місяць.

Члени Національної тарифної комісії НКРЕКП прийняли рішення преміювати себе за підсумками 1 кварталу 2021 року в розмірі 50% посадового окладу.

Відповідне рішення комісія прийняла 7 квітня. Трансляція засідання велася в YouTube.

Згідно з деклараціями чиновників, премія становить від 200 тисяч до 250 тисяч гривень кожному.

З посиланням на дані НАЗК "Главком" пише, що деякі члени комісії задекларували ці премії на початку лютого цього року: Ольга Бабій отримала 208323 гривень, Олексій Магда – 229440 гривень.

"З деяких питань оплати праці: робимо аналогічно з попереднім кварталом", - сказав голова комісії Валерій Тарасюк.

За 4 квартал 2020 премія була затверджена в розмірі 50%. Таке рішення закріплено постановою НКРЕКП №2490 від 16 грудня 2020 року.

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В обґрунтуванні виплати премій говориться, що вони необхідні для "стимулювання високоінтелектуальної праці, підвищення ефективності, якості та зацікавленості в досягненні результатів".

Варто відзначити, що минулого року члени НКРЕКП підвищили собі зарплату в середньому у два рази - до 200 тисяч гривень на місяць. Згідно з даними НАЗК, члени НКРЕКП стали найбільш високооплачуваними чиновниками в країні.

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Автор: Денис Прядко