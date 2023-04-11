Метою законопроекту є забезпечення стабільності банківської системи України в умовах воєнного стану, а також захист прав та інтересів вкладників та інших кредиторів банків.

Верховна Рада під час засідання схвалила в першому читанні законопроект про виведення банків з ринку в умовах воєнного стану.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram, за прийняття законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану " (№9107-1) за основу проголосували 274 депутати.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, його метою є забезпечення стабільності банківської системи в умовах воєнного стану, введеного в Україні у зв'язку з військовою агресією РФ, а також захист прав та інтересів вкладників та інших кредиторів банків.

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Документом, зокрема, пропонується на час дії воєнного стану наділити Національний банк України повноваженнями прийняти щодо банку, який або власник істотної участі в якому перебуває під санкціями, одне з таких рішень: про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, який не визначений Нацбанком системно важливим, або про виведення з ринку системно важливого банку.

Банківська система під час війни

У жовтні 2022 року Верховна Рада дозволила націоналізацію системних банків в умовах війни, ухваливши Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо особливостей виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану".

Станом на грудень 2022 року війна обрушила прибуток українських банків у п'ять разів. У той час як за 10 місяців у 2021 році банки заробили 58 млрд грн, а з січня по жовтень 2022 року - 11 млрд грн.

З 67 банків в Україні майже третина - 21 банк - завершили період зі збитками в 19 млрд грн. Загальний прибуток банків з "плюсовим" балансом за 10 місяців склав 30 млрд.грн. Частки банків з іноземним капіталом скоротилися з 31% до 26,1%, а банки з приватним капіталом - з 18% до 11,6% у 2022 році. З 16 банків з іноземним капіталом тільки 9 вийшли в плюс за результатами десяти місяців роботи.

Станом на 1 січня 2023 року з 67 платоспроможних банків 46 були прибутковими. За рік війни чистий прибуток українських банків впала на 53 мільярди гривень.

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