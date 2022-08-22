Середня зарплата в Польщі на робітничих спеціальностях, які переважно займають українці, становить 28-32 тис. грн на місяць.

Майже 75% працевлаштованих українців в Польщі надсилають частину коштів своїм родичам в Україну, з них понад 35% – більш ніж половину заробітку.

Про це повідомляють в аналітичному центрі міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Personal, де і надали роботу респондентам.

"У Польщі опитали працевлаштованих українців — 74,5% надсилають кошти своїм родичам в Україну, із них 35,4% респондентів надсилають на батьківщину більш ніж половину заробітку, а 39,1% — менше половини. Не надсилають взагалі — усього 10,9%. Однак 14,6% респондентів перевезли сім'ї до себе у Польщу, тому і зникла потреба у грошових переказах", - йдеться за результатами дослідження.

Аналітики центру додають, що середня зарплата на робітничих спеціальностях, які переважно займають українці, становить 28-32 тис. грн на місяць (це 3500-4000 злотих).

"Доходи українців впали більше ніж на третину через курс валюти. У той час неможливість чоловіків перетинати кордон заради заробітку підштовхує жінок до рішення їхати працювати в європейські країни та підтримувати грошима свої сім’ї в Україні. Ми прогнозуємо зростання зарплат у Польщі восени й ми переконані, що це неодмінно стане поштовхом для переказів ще більших коштів для підтримки своїх родичів та економіки України загалом" — цитує директора департаменту рекрутації міжнародного агентства працевлаштування Gremi Personal Анну Джоболду прес-служба компанії.

В агенції також додають, що не варто очікувати обвалу валютних переказів в Україну через неможливість чоловіків їздити на заробітки. Адже цього року у Європі вже працевлаштовано дуже багато жінок, тож вони значною мірою компенсують цю нестачу.

В опитуванні взяли участь 1550 українців, що легально працюють в Польщі від початку повномасштабної війни.

Як повідомляв УНІАН, після початку повномасштабної війни в Україні найбільше українських біженок з Дніпропетровщини знайшли роботу в Польщі - 11,5% працевлаштованих.