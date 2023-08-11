Водночас прагнення Кремля збільшити набір військових може звести нанівець цю мету.

Російська економіка поступово адаптується до впливу міжнародних санкцій і може повернутися до свого довоєнного рівня вже наступного року. Про це пише Bloomberg, відзначаючи, що прагнення Кремля збільшити набір військових може звести нанівець цю мету.

У п'ятницю російський прем'єр Михайло Мішустін заявив, що економіка РФ зросла приблизно на 4,6% у другому кварталі і на 1,5% у першому півріччі.

Водночас Bloomberg зазначає, що нестача робочої сили у зв'язку із відправкою все більшої кількості добровольців на війну посилює труднощі Росії. Це може призвести до переходу до більш вибіркових заходів щодо набору людей, відсутність яких не буде настільки гостро відчуватися на робочому місці.

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Видання нагадує, що минулого тижня Путін підписав закон, що підвищує призовний вік до 30 років і забороняє чоловікам залишати країну після отримання електронного повідомлення про призов на військову службу.

"Ці заходи можуть дозволити "цільову мобілізацію", яка прискорить короткострокове зростання за рахунок зменшення впливу нестачі робочої сили і дозволить економіці досягти довоєнного розміру до середини-кінця 2024 року, незабаром після запланованих президентських виборів", - пише Bloomberg з посиланням на експертів.

Останні дані про російський ВВП свідчать, що економіка Росії зростала чотири квартали поспіль після спаду більш ніж на 4% рік тому, всупереч прогнозам про тривалий спад у відповідь на санкції, введені у зв'язку з вторгненням в Україну.

"Збільшення витрат на оборону призвело до зростання промислового виробництва, в той час як споживчий попит набирає обертів на тлі збільшення витрат на соціальну підтримку і підвищення заробітної плати", - пише видання.

Водночас російська валюта знаходиться не у виграшній позиції - курс наближається до 100 рублів за долар після ослаблення майже на 25% з початку року. Глава центрального банку Ельвіра Набіулліна поклала провину за це головним чином на погіршення умов зовнішньої торгівлі і зниження доходів від експорту - внаслідок введених санкційних обмежень на продаж енергоресурсів Росією, і стелі цін на нафту.

Банк Росії нещодавно підвищив свій річний прогноз зростання до 1,5–2,5% на 2023 рік, внаслідок того, що обсяги в більшості секторів виробництва орієнтовані на досягнутий внутрішній попит, або навіть перевищив досягнутий рівень. У наступному році прогнозується зростання на рівні 0,5-2,5% і 1-2% в 2025 році.

Санкції проти Росії

Раніше в США заявили, що санкції вдарили по найважливішій" дійній корові " Кремля, так як обмеження цін на російську нафту, встановлене "Великою сімкою", сприяє скороченню доходів Москви.

Крім того, російська економіка після початку війни з Україною пережила безпрецедентний відтік капіталу, незважаючи на санкції, що ускладнили розрахунки із зовнішнім світом, і жорсткі валютні обмеження від ЦБ РФ.

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