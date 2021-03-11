Середній розмір іпотечного кредиту на купівлю первинної нерухомості склав 881 тис. грн.

Середньозважена ефективна ставка за новими іпотечними кредитами в Україні в січні 2021 року на первинному ринку склала 15,9%, а на вторинному - 13,5%, що на 1 відсотковий пункт і 0,2 відсоткових пункти відповідно менше, ніж у грудні 2020 року.

Як йдеться у повідомленні на сайті Національного банку України, про це свідчать результати щомісячного опитування учасників ринку про обсяги виданих іпотечних кредитів населенню.

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За результатами опитування, в січні було видано 444 кредити на загальну суму 326 млн грн.

"Якщо порівняти з груднем 2020 року, обсяг видачі нових іпотечних кредитів знизився на 37%. Це сезонний ефект, оскільки в порівнянні з січнем 2020 року обсяг нової іпотеки все ж збільшився на 85%", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що в січні в Україні зріс середній розмір кредиту на покупку житла.

"Якщо в грудні 2020 року він становив близько 702 тис. грн, то в січні 2021 року - 734 тис.грн. На сьогодні середній розмір іпотечного кредиту на купівлю первинної нерухомості становить 881 тис. грн, вторинної-708 тис. грн", - сказано в повідомленні.

Результати опитувань показали, що вторинний ринок житла в Україні продовжує істотно переважати за кількістю і за обсягом кредитування.

"Частка укладених іпотечних договорів на купівлю житла на вторинному ринку становила близько 82% за обсягом від усіх нових видач", - сказано в повідомленні.

У регіональному розрізі в січні найбільше іпотечних кредитів видано в Києві та Київській області.

Що цьому передувало

27 січня 2021 року Кабінет Міністрів затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів в Україні. Постанова передбачає, що Фонд розвитку підприємництва здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, що надаються позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їх вартості.

Компенсацію відсотків фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку в національній валюті в уповноваженому банку.

Скористатися цією компенсацією зможуть як громадяни України, які бажають придбати квартиру, так і ті, хто хоче побудувати будинок самостійно. В іпотеку не можна буде купити житло, побудоване до 2015 року.

26 лютого Фонд розвитку підприємництва та 7 уповноважених банків підписали угоди в рамках програми «Доступна іпотека під 7%».

1 березня перші два українці скористалися державною програмою "Доступна іпотека під 7%».

9 березня 2021 року в Мінфіні заявили, що до кінця року скористатися державною програмою "Доступна іпотека під 7%" зможуть близько п'яти тисяч українських сімей.

11 березня 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив розробити детальний план запуску в Україні іпотечного кредитування за мінімальними ставками.

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Автор: Богдан Слуцький