Також під скорочення потрапили аеропорти країн Балтії.

Найбільший у Європі бюджетний перевізник Ryanair продовжує скасовувати рейси в регіональні аеропорти Іспанії на тлі загострення суперечки з місцевою владою щодо податків і зборів.

Як ідеться в заяві на сайті авіакомпанії, у літньому розкладі 2026 року вона прибере ще 1,2 млн місць (-10%) на рейсах у регіональну Іспанію.

Водночас Ryanair припинить усі польоти до/з аеропорту Астурії (найбільші міста – Хіхон і Ов'єдо).

Відео дня

"AENA (державний оператор аеропортів в Іспанії – ред.) та її основний акціонер, уряд Іспанії, продовжують перешкоджати зростанню регіонального трафіку, туризму та зайнятості в Іспанії, запроваджуючи високі аеропортові збори та необґрунтоване підвищення цін. AENA мала б знизити аеропортові збори в недовикористовуваних регіональних аеропортах, але замість цього вони планують підвищити їх на 7%, що є найвищим підвищенням зборів за більш ніж десятиліття. Ми шкодуємо, що ці підвищення зборів роблять регіональні аеропорти Іспанії неконкурентоспроможними, і саме тому Ryanair у 2026 році переносить ще 1,2 млн крісел з регіональних аеропортів Іспанії до деяких великих аеропортів Іспанії (Мадрид, Барселона, Пальма та Малага – ред.), але здебільшого в дешевші аеропорти-конкуренти в Італії, Марокко, Хорватії, Швеції та Угорщині", – заявив генеральний директор групи Ryanair Майкл О'Лірі.

Також Ryanair вирішив урізати польотну програму в аеропорт естонської столиці Таллінна відразу на 40%. Це призведе до втрати 110 тисяч місць і п'яти міжнародних маршрутів – Мілан-Бергамо (Італія), Пафос (Кіпр), Рим-Чампіно (Італія), Венеція-Тревізо (Італія) і Відень (Австрія) – на додачу до вже оголошеного скорочення пропускної спроможності на 45% (230 тисяч місць) у літньому розкладі Таллінна 2025 року.

"Це скорочення є прямим наслідком 70%-го підвищення аеропортових зборів Талліннського аеропорту, що підриває конкурентоспроможність Естонії як напряму, тоді як інші країни, як-от Швеція, Угорщина, Польща та регіональна Італія, активно знижують витрати для розвитку пасажиропотоку і туризму", – йдеться в заяві авіаперевізника.

Крім того, як заявили у пресслужбі Ryanair, перевізник відмовився від планів нарощувати польотну програму до Литви на тлі зростання тарифів для авіакомпаній на доступи в аеропорти країни.

Конфлікт Ryanair з Іспанією та іншими країнами

Як раніше повідомляв УНІАН, суперечка між Ryanair та іспанським державним оператором аеропортів AENA розпочалася ще в доковідні часи. Однак оскільки через наслідки пандемії іспанська сторона відклала підвищення аеропортових зборів, конфлікт було поставлено на паузу. Утім, коли 2025 року підняття тарифів усе ж таки відбулося, ірландський бюджетний перевізник почав масово урізати рейси до Іспанії – спочатку на літо 2025 року, а потім і на зиму 2025-2026. Ба більше, керівництво компанії дало зрозуміти, що продовжить таку політику й надалі.

Варто зазначити, що Іспанія – не єдина країна, у якої виник конфлікт із Ryanair через підвищення аеропортових зборів. Раніше лоукостер також оголосив про скорочення польотної програми в аеропорт австрійської столиці Відня, а також деякі міста Італії, Німеччини та Латвії.

Водночас авіакомпанії нарощує обсяги перевезень у міста і країни з більш лояльними, на її думку, умовами прийому літаків. Зокрема, йдеться про деякі регіони Італії, Португалії, Швеції та Угорщини.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.