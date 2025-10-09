У списку домінують США, Китай і Росія.

У сучасному світі кілька ракет виділяються своєю неперевершеною дальністю, корисним навантаженням і величезним руйнівним потенціалом. Портал interestingengineering.com називає 10 найсмертоносніших ракет у світі станом на 2025 рік, ранжированих за дальністю, вогневою міццю і технологічною перевагою.

1. РС-28 "Сармат" (Satan II) (Росія)

Дальність: 17 700 кілометрів, корисне навантаження: 10 000 кг

РС-28 "Сармат" (за класифікацією НАТО: Satan II) - надважка міжконтинентальна балістична ракета на рідкому паливі, розроблена для заміни ракети Р-36М "Воєвода". Вона здатна нести близько 10 тонн корисного навантаження, що достатньо для приблизно десяти важких або до п'ятнадцяти легких боєголовок. Коротка активна ділянка траєкторії скорочує вікно виявлення ракети інфрачервоними супутниками стеження.

2. DF-41 (Китай)

Дальність: 12 000-15 000 км, корисне навантаження: до 10 ядерних боєголовок

"Дунфен-41" (DF-41) - найсучасніша міжконтинентальна балістична ракета Китаю, вперше представлена публіці у 2015 р. Вантажомобільна пускова установка підвищує живучість ракети, ускладнюючи її виявлення та нанесення ударів під час конфлікту.

3. LGM-35 Sentinel (США)

Дальність: понад 12000 кілометрів, корисне навантаження: до 3 боєголовок Mk 12A або 1 Mk 21 із засобами подолання перешкод

LGM-35A Sentinel - це американська міжконтинентальна балістична ракета (МБР) нового покоління, що розробляється для заміни застарілої LGM-30G Minuteman III. Її планують ввести в експлуатацію в середині 2030-х років.

4. Trident II D5 (США/Великобританія)

Дальність: 2000-12000 км, корисне навантаження: до 10 боєголовок з головними частинами індивідуального наведення потужністю 150-300 кілотонн кожна.

Розгорнута на підводних човнах класу "Огайо", ракета здатна доставляти кілька ядерних боєголовок до цілей на відстані до 12 000 кілометрів. Ракета перебуває на озброєнні з 1990 року і пройшла низку модернізацій для підвищення дальності, точності та надійності.

5. РС-24 "Ярс" (Росія)

Дальність: 10500 кілометрів, корисне навантаження: до 10 боєголовок з головними частинами, що розділяються (ГЧ) потужністю 150-300 кілотонн кожна

РС-24 "Ярс" - міжконтинентальна балістична ракета (МБР), прийнята на озброєння 2010 року як наступниця "Тополя-М".

6. M51 (Франція)

Дальність: 12000 кілометрів, корисне навантаження: 4-6 боєголовок з головними частинами, що розділяються (РГЧ), з потужністю до 150 кілотонн

Ця твердопаливна триступенева ракета, що перебуває на озброєнні з 2010 року, важить понад 50 тонн і має довжину 12 метрів. M51, що запускається з підводних човнів, може досягати висоти понад 2000 кілометрів і входити в атмосферу зі швидкістю до 20 Махів.

7. Р-29РМУ2.1 "Лейнер" (Росія)

Дальність: 12000 кілометрів, корисне навантаження: до 12 боєголовок з головними частинами малої потужності, що розділяються

"Лейнер" здатний нести до дванадцяти боєголовок малої потужності (100-300 кт), підтримує змішане озброєння і сучасні засоби протидії, при цьому її боєголовки здатні виконувати маневри в польоті і перенацілювання для ураження ракети.

8. LGM-30G Minuteman III (США)

Дальність: близько 13000 км, корисне навантаження: W78 (9335 кт) або W87 (300 кт)

LGM-30G Minuteman III - це керована міжконтинентальна балістична ракета (МБР) шахтного запуску, що є основним компонентом Командування глобального удару ВПС США.

9. JL-2 (Китай)

Дальність: 8000 кілометрів, корисне навантаження: роздільна головна частина з блоками індивідуального наведення

Ракета може нести як одну боєголовку мегатонного класу, так і від трьох до восьми боєголовок з РГЧ ІН меншого розміру. Оснащена інерціальною системою наведення і системою GPS, ракета JL-2 також може запускати пастки і засоби подолання ПРО. Вона встановлена на підводних човнах проєкту 094 (класу "Цзінь"), кожен з яких може нести до 12 ракет. Наразі на озброєнні перебувають шість підводних човнів класу "Цзінь".

10. Agni-V (Індія)

Дальність: 7000 кілометрів, корисне навантаження: 1000 кг (ядерне або неядерне)

Agni V - найдосконаліша індійська ракета класу "земля-земля" в серії Agni, оснащена передовими технологіями в галузі навігації, наведення, конструкції боєголовки і рухової установки.

Раніше УНІАН писав, що КНДР перетворила балістичну ракету, якою РФ б'є по Україні, на гіперзвукову зброю. За оцінками, ракета в складі установки Hwasong-11Ma здатна летіти на малих висотах зі швидкістю, що перевищує 5 Махів (приблизно 6125 км/год) до моменту влучання.

