У 'ПриватБанку' подорожчала валюта: курс долара і євро на 9 жовтня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,67 грн, а євро – 48,78 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 9 жовтня, подорожчав на 15 копійок і складає 41,65 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 10 копійок і складає 48,65 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,05 гривні, а євро - за курсом 47,65 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер зріс на 18 копійок і становить 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 9 жовтня, подорожчав на 24 копійки і складає 48,78 гривні.

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 9 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,40 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 8 копійок.

По відношенню до євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер установлено на рівні 48,14 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 3 копійки.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 11 копійок і складає 41,66 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,20 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні, в свою чергу, подешевшав на 5 копійок і складає 48,58 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,88 гривні за євро.

