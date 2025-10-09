Продати долар можна в середньому за курсом 41,20 грн, а євро – 47,88 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 9 жовтня, зріс на 11 копійок і складає 41,66 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,20 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні, в свою чергу, подешевшав на 5 копійок і складає 48,58 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,88 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,50 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,38 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,60 грн/євро, а курс продажу - 48,43 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 9 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,40 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 8 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер установлено на рівні 48,14 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 3 копійки.

8 жовтня долар наблизився до двомісячного максимуму. Фіскальні та економічні проблеми від Азіатсько-Тихоокеанського регіону до Європи вплинули на валюти країн-конкурентів з "Великої десятки". Зокрема, євро постраждав від політичної нестабільності у Франції, тоді як єна впала на тлі спекуляцій про те, що ймовірний новий лідер Японії може сприяти більшій фіскальній експансії та повільнішим темпам підвищення процентних ставок.

Вас також можуть зацікавити новини: