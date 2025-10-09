Колишні близькі союзники тепер відвернулись від Росії і налагоджують звʼязки з Китаєм, Євросоюзом та Туреччиною.

Російський диктатор Володимир Путін 10 жовтня відвідає саміт СНД у Таджикистані, де лідери країн-членів висловлять йому свою підтримку. Однак на практиці багато хто з них віддалився від Кремля через війну в Україні, пише Bloomberg.

Видання відзначає, що давні союзники Кремля в Центральній Азії та на Кавказі налагоджують зв'язки з Китаєм, Євросоюзом, Туреччиною та країнами Перської затоки, прагнучи захистити себе від подальшої агресії Москви. Оскільки нападом на Україну Путін фактично заявив, що готовий застосувати силу, щоб повернути територію, яка колись була частиною Російської імперії.

Журналісти пишуть, що Росія зберігає свій значний політичний, економічний та військовий вплив у регіоні. Зокрема через мільйони мігрантів, які працюють у РФ і відправляють гроші додому, що дозволяє живити місцеву економіку.

Відео дня

Однак інші країни продовжують конкурувати з РФ за вплив у регіоні. Зокрема Китай, який обігнав Росію як найбільшого торгівельного партнера Казахстану та Узбекистану, двох найбільших економік регіону.

Крім того, ЄС підписав угоду про стратегічне партнерство з Казахстаном, Узбекистаном, Туркменістаном, Таджикистаном і Киргизстаном, яка включає інвестиційну програму на суму до 12 млрд євро для транспортних сполучень, критично важливих сировинних копалин та енергетики.

Кейт Маллінсон, партнер PRISM Strategic Intelligence Ltd. у Лондоні, сказала, що з початку війни в Україні інші країни-сусіди РФ прагнули збалансувати свої відносини з низкою різних держав, щоб захиститися від впливу Москви:

"Урок, який країни Центральної Азії винесли з повномасштабного вторгнення, полягає в тому, що Росія віддана своїм стратегічним цілям, попри ціну".

Наслідки дій РФ: важливі новини

Раніше журналісти Forbes розповіли, що через втрати Москви в Україні, в Росії може відбутися демографічна криза. Загалом втрати РФ убитими та пораненими з лютого 2022 року складають понад мільйон осіб. Більшість з них – це чоловіки віком близько 30 років.

Це може призвести до того, що в російській економіці буде менше кваліфікованих працівників, які могли б виробляти продукцію для економіки та утримувати сім'ї. Це матиме серйозний негативний вплив на російську економіку в довгостроковій перспективі. І ці проблеми навряд чи будуть вирішені, якщо війна продовжиться.

Вас також можуть зацікавити новини: