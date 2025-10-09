Зеленський зазначив, що Віктор Орбан прагне, аби на критиці в бік України зростав рейтинг його партії перед весняними виборами.

Президент України Володимир Зеленський назвав єдину причину, чому прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан активно блокує євроінтеграційні прагнення України. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з журналістами.

Зеленський наголосив, що партнери хочуть бачити Україну в Європейському Союзі.

"Немає вагань, абсолютна більшість. 26 країн підтримують це. Є деякі моменти. Але я розумію загальну атмосферу. В критичний момент голосування 26 країн будуть на нашому боці. На сьогодні це так. Не на нашому боці Угорщина. Причина тільки одна - майбутні вибори в Угорщині", - відзначив Зеленський.

Відео дня

У цьому зв’язку, як підкреслив президент, напрям саме Євросоюзу є головним тригером для передвиборчої кампанії чинного прем'єр-міністра в Угорщині Віктора Орбана.

"Він базує свою передвиборчу програму на тому, що, в принципі, критикує все, що Євросоюз пропонує. На цій критиці він підживлює, скажімо так, свій електорат або більш радикальний електорат. І в нього Україна – це один із головних, а може, головний стимул, щоб саме на основі блокування України зростав рейтинг його партії, партії чинного прем'єр-міністра Угорщини. Тому він буде робити все, щоб блокувати нас", - повідомив Зеленський.

Водночас, голова держави вбачає кілька виходів з цієї ситуації. Зокрема, йдеться про зміну правил ухвалення рішень в середині ЄС.

"Зміна правил проговорюється в кулуарах Європейського Союзу. Коли більшість ухвалює рішення (Наразі для ухвалення рішень в ЄС треба одностайність, а не більшість - УНІАН). До цього треба йти", - підкреслив Зеленський.

Він додав, що нещодавно я зустрічався з премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Зміна правил стала одною з найважливіших тем, про яку Зеленський говорив зі Схоофом. "Європейці консервативні щодо змін правил. Це не тільки нас стосується, буде багато різних питань і викликів, але на майбутнє це було би правильне рішення. Але це на мій погляд", - вважає президент.

Водночас, Зеленський вважає, що ж ще один варіант, аби на Орбана здійснювався тиск.

"Другий варіант – це, щоб партнери іншими важелями впливали на позицію Прем'єр-міністра Угорщини. По-іншому поки що ніяк. Разом з Європейським Союзом ми вважаємо, що до кінця цього року Україна буде готова з шістьма кластерами", - наголосив Зеленський.

Угорщина проти євроінтеграції України - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, Угорщина виступає проти початку переговорів про вступ України до ЄС. Зокрема, угорський прем’єр Віктор Орбан блокує відкриття першого кластеру переговорів, який стосується фундаментальних основ. Серед іншого, цей кластер стосується верховенства права та здійснення відповідних реформ в Україні.

Водночас, Європейська комісія готова до відкриття переговорів за першим кластером. Таку заяву зробила єврокомісарка з розширення Марта Кос. Вона також зазначила, що для відкриття першого кластеру переговорів необхідна згода усіх 27 країн-членів блоку

Вас також можуть зацікавити новини: