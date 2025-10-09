Частина поїздів їде в обʼїзд до своїх станцій призначення.

Окупанти завдали чергового удару по українській залізниці, через що ряд потягів, які прямують в бік Сумщини змінили маршрут.

Про це повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці". Повідомляється, що це стосується таких рейсів регіонального призначення:

895 Конотоп – Фастів;

888/887 Славутич – Київ-Волинський;

892 Фастів - Славутич.

В пресслужбі "Укрзалізниці" додали, що приміські потяги доїжджають до станції Носівка, і відправляються також з неї. Також є зміни й у таких рейсах дальнього сполучення:

787 Терещенська – Київ;

786 Київ – Терещенська;

113 Харків - Львів;

779 Суми – Київ;

116 Київ – Суми;

774 Жмеринка – Терещенська.

Вони їдуть в обʼїзд до своїх станцій призначення. В пресслужбі "Укрзалізниці" закликали пасажирів стежити за офіційними повідомленнями.

Удари РФ: важливі новини

Раніше про активізацію ударів РФ по українській залізниці, зокрема й локомотивах, повідомив фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов. Він зазначив, що якщо з цим нічого не робити, то росіяни "рознесуть нам усю залізницю".

Водночас Forbes пише про нову тактику російських ударів, яка полягає в одночасному запуску великої кількості повітряних цілей. Журналісти зазначають, що таким чином Москва намагається перевантажити українську систему ППО.

