Окупанти завдали чергового удару по українській залізниці, через що ряд потягів, які прямують в бік Сумщини змінили маршрут.
Про це повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці". Повідомляється, що це стосується таких рейсів регіонального призначення:
- 895 Конотоп – Фастів;
- 888/887 Славутич – Київ-Волинський;
- 892 Фастів - Славутич.
В пресслужбі "Укрзалізниці" додали, що приміські потяги доїжджають до станції Носівка, і відправляються також з неї. Також є зміни й у таких рейсах дальнього сполучення:
- 787 Терещенська – Київ;
- 786 Київ – Терещенська;
- 113 Харків - Львів;
- 779 Суми – Київ;
- 116 Київ – Суми;
- 774 Жмеринка – Терещенська.
Вони їдуть в обʼїзд до своїх станцій призначення. В пресслужбі "Укрзалізниці" закликали пасажирів стежити за офіційними повідомленнями.
Удари РФ: важливі новини
Раніше про активізацію ударів РФ по українській залізниці, зокрема й локомотивах, повідомив фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов. Він зазначив, що якщо з цим нічого не робити, то росіяни "рознесуть нам усю залізницю".
Водночас Forbes пише про нову тактику російських ударів, яка полягає в одночасному запуску великої кількості повітряних цілей. Журналісти зазначають, що таким чином Москва намагається перевантажити українську систему ППО.