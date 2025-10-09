Росіяни відверто брешуть Трампу про 'успіхи' на сході України, – Зеленський

На думку Зеленського, Путіну доведеться поховати один мільйон росіян, аби захопити увесь схід України.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що російський диктатор Володимир Путін намагається "продавати" президенту США Дональду Трампу те, чого російські окупанти не спроможні зробити у війні проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами.

Зокрема, у Зеленського запитали про зміну сигналів, які лунають від президента США Дональда Трампа.

Відео дня

"Я думаю, що президент Трамп хоче, щоб ми були за столом перемовин і ми підтримували цей трек. Я думаю, він дуже хоче, щоб було припинення вогню та припинення війни. Я вважаю, що це була його мета з самого початку. Я думаю, що наша зустріч плюс реальні факти дають йому ширше розуміння, що росіяни "продають" йому не те, що спроможні зробити. Тобто, відверто брешуть.", - повідомив Зеленський.

Як наголосив президент України, реальність свідчить про те, що росіяни "неспроможні захопити будь-якою ціною, але дуже швидко, схід нашої країни".

У цьому зв’язку, як вважає Зеленський, це може бути одною з причин, чому окремі українські області перебувають під інтенсивними російськими обстрілами.

"Путіну потрібно щось показувати. Він не має успіху. Літньо-осіння наступальна операція Російської Федерації – це повний провал, який дорого коштував. Тисячі одиниць знищеної техніки, велика кількість втрат. І жодної з позицій, яку вони декларували, що захоплять, не вийшло", - підкреслив президент України.

У цьому зв’язку, на думку Зеленського, Трамп розуміє, що все, що "Путін йому "продавав" на Алясці як начебто російські воєнні можливості, не працює насправді".

Значить він йому спробував продати "неякісні товари". Я думаю, що це будь-яку людину ображає, коли їй брешуть. Далі, те, що Президент Трамп називав "моя особиста впевненість". Він сказав: "Це твоя просто впевненість, і ти просто так впевнений, але може бути різне". Але ми бачимо, що було не "різне". Сталося те, що я йому казав: росіяни не візьмуть схід, а якщо вони захочуть це зробити, то Путіну потрібно буде поховати один мільйон своїх людей. Тому що ми розуміли, скільки він вже поховав, взявши 30% нашого сходу з початку повномасштабної війни, і прогнозуємо, що йому доведеться зробити, щоб спробувати отримати увесь Донбас або інші частини України", - наголосив Зеленський.

Тому, президент України впевнений, що Путін брехав Трампу.

"Не може людина, яка хоче і готова до миру, тільки збільшувати удари. Це ультиматум через масовані атаки. А ультиматуми не проходять. Ми хочемо справедливий мир – тож повинен бути справедливий діалог. І ми до діалогу, який президент Трамп декларував, до цього формату діалогу ми готові. Готові на відповідну зустріч", - додав Зеленський.

При цьому, глава держави не бачить на сьогодні демонстрації реальної сили від росіян. Утім, російські загарбники здійснюють теракти, вбивства цивільних людей, удари про енергетиці і залізниці тощо.

У цьому зв’язку, президент України звернув увагу на Запорізьку атомну електростанцію.

"Зараз багато запитів у Гроссі, Макрона. Віткофф передавав сигнали нашим. Всі питають: "Що там на Запорізькій атомній станції, що там відбувається, яка загроза, чи може бути вибух?" Ніколи так не було, щоб без електропостачання станція так довго була на дизелі. А що відбувається? З двох боків: з боку території, яку ми контролюємо, і з території, яку ми тимчасово не контролюємо, – перебито лінії. Ким вони були перебиті з самого початку? Руськими. Вони перебили, коли вони її захоплювали. Ми ж не один раз ремонтували – люди гинули у нас, бо вони обстрілювали ремонтні бригади. Ми сказали: "Якщо ви хочете ремонтувати з одного боку, давайте ремонтувати й з іншого". І це справедливо. З обох боків, одночасно. Ніхто не повинен стріляти, по обидва боки. Давайте відремонтуємо. Хто ж проти? Але росіяни проти, вони не дають ремонтувати, вони стріляють", - наголосив Зеленський.

Як додав президент, на сьогодні з Трампом на різних рівнях після їх зустрічі відбувається діалог.

"На рівні Віткоффа, Келлога, Бессента, Міністерства оборони є різні зв'язки. І що дуже важливо – спецслужби і військові. І не просто спілкуються спецслужби і військові, а вони приїжджають, спілкуються, мають діалог. Я думаю, що це важливо. І всі, до речі, говорять, що незважаючи на температуру на вулиці, в нас теплі відносини на різних рівнях", - відзначив Зеленський.

Контрнаступ на сході - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Зеленський наголошує, що Сили оборони України завдяки контрнаступальній операції на сході України зірвали літню наступальну кампанію російський окупантів. Зокрема, на Добропільському напрямку окупанти несуть великі втрати. Від 21 серпня, коли розпочалася українська контрнаступальна операція, втрати росіян сятнули понад 12 тис, і з них понад 7200 – це безповоротні втрати.

Вас також можуть зацікавити новини: