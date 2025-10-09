Президент запевнив, що у контексті українських далекобійних ударів, вітчизняні дрони, дрони-ракети і деякі ракети стають кращими.

Президент Володимир Зеленський заявив про позитивні зрушення через застосування для ударів вглиб РФ деяких українських далекобійних ракет, дронів і дроно-ракет.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами. Президент зазначив, що завдяки застосуванню, наприклад, ракети-дрона "Паляниця", ЗСУ почали вражати десятки військових складів на території РФ.

"Це позитив, тому що були різні моменти, зараз ми вже говоримо не про поодинокі випадки", - прокоментував Зеленський.

Також, за його словами, другий позитив фіксується внаслідок застосування ракети-дрона "Рута", коли вдалося вперше вразити морську вишку на відстані понад 250 км.

"Найбільший успіх – "Лютий", Fire Point – було масове застосування до 300 штук, і це серйозна операція. Ми розуміємо, що Усть-Луга, Приморськ – досяжні. Те, що відбулось – це дійсно великий успіх", - наголосив Зеленський.

Водночас, як підкреслив президент, за українськими даними, дефіцит бензину у ворога складає до 20% від потреби. "Різні оцінки є – від 13 до 20 відсотків, але підтверджено, що дефіцит вже суттєвий. На наш погляд, до 20% на сьогодні", - уточнив Зеленський.

"І останній тиждень було застосування пари "Нептун" та "Фламінго". Відповідні результати можна самостійно проаналізувати. Ми не кажемо, що це масове застосування цієї пари. Ми просто кажемо, що є застосування, і є перші відчутні результати саме цієї нашої зброї", - наголосив президент.

При цьому, Заленський запевнив, що у контексті українських далекобійних ударів, вітчизняні дрони, дрони-ракети і деякі ракети стають кращими.

"З більшою кількістю застосувань та виробництва бачимо і проблеми. І це питання часу, коли ми вийдемо на ще вищий рівень. На жаль, час такий дороговартісний", - додав Зеленський.

Зеленський про українську зброю

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Зеленський зазначав, що Україна завдає виключно зброєю власного виробництва удари вглиб РФ. Але глава держави зауважував, що за уламками з місць влучань можна зрозуміти, що Україна б’є по російських об’єктах не лише дронами.

Західні ЗМІ повідомляли, що Україна вже почала застосовувати крилату ракету "Фламінго".

Цю інформацію підтвердив нардеп, голова української делегації в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв. За його словами, "Фламінго" не єдина українська розробка, яка може атакувати цілі на відстані понад 1000 км.

