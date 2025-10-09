Також президент розповів деталі про результати контрнаступальної операції Сил оборони на цьому напрямку.

Президент Володимир Зеленський розкрив термінові плани російських загарбників, котрі передбачають термінове захолення Покровська за будь-яку ціну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами. Глава держави розповів про доповідь від Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Зокрема, найінтенсивнішими напрямками боїв залишаються Покровськ і Добропілля.

"Триває контрнаступальна операція. І ми вважаємо, що вона дуже складна, але дуже вчасна, і вважаємо, що вона успішна. Ми вважаємо, що ця операція зірвала російську літню наступальну кампанію. За час Добропільської операції в нас зафіксовано більше 12 тисяч втрат руських, із них більше 7 тисяч – "двохсотих" з 21 серпня, з початку цієї операції", - наголосив Зеленський.

Водночас, найголовнішим глава держави вважає те, що ця українська контрнаступальна операція зірвала всі ті плани, які росіяни комунікували американській стороні, що вони начебто окупують Донбас, більшу частину Донбасу, саме до листопада.

"Казали до вересня, а потім перенесли терміни на листопад. Ця операція, безумовно, має вплив на захист Покровську. Розуміючи, що з Добропіллям у них великі втрати, зараз руським поставлено завдання взяти Покровськ терміново – за будь-яку ціну. Це те, що ми розуміємо за перехопленнями, за іншими даними. Цими днями руські втрачають понад 100 своїх на добу, доходить до 200", - відзначив Зеленський.

Також президент повідомив про дуже напружені дії на Новопавлівському напрямку.

"Напевно, після Добропілля і Покровська, наш наступний виклик, який на сьогодні є – це Новопавлівський напрямок", - повідомив президент.

За його словами, на цьому напрямку РФ зібрала чотири армії, які тримали під вогневим контролем або була якась присутність диверсійних груп – у восьми селах. "4 села повністю очищені нашими військами. Ще за 4 боремося", - повідомив Зеленський.

Разом з тим, на Лиманському напрямку за останні дні ворог був стриманий. "Відповідно йде відновлення втрачених позицій, які були до цього", - зазначив глава держави.

Крім того, Зеленський розповів також про забезпечення ЗСУ. Він зазначив, що воно нормальне, але є дефіцит з дронами.

"Один до одного FPV з руськими. Кількість людей у руських, ви розумієте, більша. Сьогодні у них перевага – це дрони на оптоволокні. Їх у них більше відчутно, і ми нарощуємо нашу спроможність у цьому", - зазначив президент.

Ситуація на Добропільському напрямку

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня росіяни на Добропільському напрямку здійснили стрімке просування. У зв'язку з цим головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення посилити додатковими силами і засобами обороноздатність на Добропільському і Покровському напрямках.

З 21 серпня на цьому напрямку триває контрнаступальна операція Сил оборони України.

