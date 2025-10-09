Укроборонпром і LeVanta Tech презентували сімейство екранопланів Halia з дальністю до 5 000 км і корисним навантаженням до 1 т.

Укроборонпром домовився з американською LeVanta Tech про співпрацю за концепцією "float-and-fly". Виробник пропонує сімейство екранопланів Halia з дальністю до 5 000 км і корисним навантаженням до 1 т, але поставки і бойове застосування залишаються під питанням, пише Defence Express.

Під час форуму DFNC3 український державний концерн уклав угоду про співпрацю з LeVanta Tech Inc. Сторони домовилися опрацьовувати рішення для підвищення швидкості та стійкості виробів і розглядають можливість розвитку виробництва й навчання персоналу в Україні.

У центрі уваги — сімейство безпілотних екранопланів Halia, які використовують ефект екранного польоту (літають у кількох метрах над водою). LeVanta пропонує три моделі:

Halia-S (цивільна) — електродвигун, дальність до 400 км, корисне навантаження 22–45 кг.

Halia-M (мала військова) — вантажопідйомність аналогічна Halia-S; може мати електричний або реактивний двигун: дальність до 1 000 км (електричний) або до 3 200 км (реактивний). Розміри виробника — близько 3,66 × 3,35 × 1,52 м.

Halia-X (велика військова) — тільки реактивний двигун, дальність до 5 000 км, корисне навантаження до 1 тонни. Усі версії мають заявлену швидкість 185–277 км/год. Водночас виробник поки не заявляє про ударні можливості платформи.

Екраноплани поєднують риси надводних і літальних БПЛА: через політ на дуже малій висоті їх складно виявити на великій дистанції, а висока крейсерська швидкість утруднює перехоплення. Це робить їх потенційно ефективними для операцій над морем і завдання ударів по кораблях або портовій інфраструктурі у разі переобладнання на камікадзе.

Проте в експертних оцінках є кілька важливих "але":

Розробка триває. Halia — на стадії проєкту/дослідної розробки; про постачання або локальне виробництво в Україні наразі не йдеться. Навіть у разі домовленостей, серійне виробництво займе час.

Вразливості існують. Великі моделі (зокрема Halia-X) матимуть значні габарити, тож ураження їх сучасними засобами ППО теоретично простіше, ніж надмалих малопомітних БПЛА.

Тактика і контрзаходи. Захист кораблів боновими загородженнями від таких апаратів мало допоможе — екраноплани можуть підніматися на невелику висоту і долати перешкоди. Водночас сучасні зенітні комплекси та інші засоби ППО здатні вражати великі цілі над морем.

Оптимальний компроміс. Аналітики називають Halia-M як найзбалансованіший варіант: відносно скромні габарити, велика дальність і суттєве навантаження.

Порівняльно, на полі бою вже застосовують малі морські дрони-камікадзе (наприклад, турецький TALAY), які літають дуже низько над поверхнею води і показали високу ефективність проти портової інфраструктури і кораблів. Halia відрізняється більшими розмірами й потенційною дальністю — у разі доведення проєкту до бойового стану це може змінити оперативну картину в морських районах.

Екраноплани у світі

Як повідомляв УНІАН, в Туреччині створили дрон-камікадзе, який літає за принципом екраноплану. Ймовірно, це перший безпілотник такого класу у світі.

Дрон-камікадзе під назвою TALAY створила компанія Solid AERO. Під час польоту він використовує ефект так званої "повітряної подушки", що утворюється, якщо об’єкт переміщується в повітрі на малій висоті над рівною поверхнею. Це забезпечує більшу вантажопідйомність та економічність порівняно зі звичайними БПЛА того ж розміру і потужності.

