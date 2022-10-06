Корольчук підкреслив, що перехід котелень на новий вид палива не врятує ситуацію.

Повномасштабне російське вторгнення в Україну та енергетична криза можуть зробити вкрай складним проходження цього опалювального сезону.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив експерт Інституту енергетичних стратегій і колишній начальник прес-центру НАК "Нафтогаз України" Юрій Корольчук.

"Економія газу - це пункт номер один. Потрібно мінімізувати його споживання і в промисловості, і населенням. Тоді з цими 15 мільярдами ми можемо спробувати пройти цей сезон, якщо зима буде дійсно м'якою. Але якщо вона буде морозною, тоді, звичайно, це дуже складно", - зазначив експерт.

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Корольчук також підкреслив, що перехід котелень на новий вид палива не врятує ситуацію.

"Звичайно, шукають варіанти мобільних котелень, на інший вид палива намагаються перейти, але це все точково може врятувати ситуацію. Умовно в лікарні, пологовому будинку, тих же органах влади. Я чув, що пропонують буржуйки, дрова. Це все з системи ДСНС. Тобто коли ставиться намет взимку під час морозів, щоб обігріти бездомних людей, або тих, хто потрапив у таку ситуацію. Це на 100 людей, 200 або 1000. А коли мова йде про сотні тисяч, мільйони - це не спрацює", - заявив експерт.

Опалювальний сезон під час війни:

Станом на 30 серпня Україна накопичила 13 мільярдів кубометрів газу для проходження опалювального сезону.

8 вересня 2022 року Міненерго створило оперативний штаб для проходження опалювального сезону.

20 вересня у Мінсоцполітики розповіли, кому нараховуватимуть субсидії в цьому опалювальному сезоні.

28 вересня в Кабміні оцінили готовність України до опалювального сезону.

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