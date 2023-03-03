Частина компаній потрапила до списку через те, що вони порушили санкції США.

На тлі масових антиросійських санкцій, прийнятих у зв'язку з вторгненням Росії в Україну, Сполучені Штати додали до "чорного списку" торгових операцій 37 компаній з Росії та Китаю.

Як заявили в Міністерстві торгівлі США, компанії включили в список за допомогу російській армії, підтримку Збройних сил Китаю та сприяння або участь в порушеннях прав людини в М'янмі та Китаї, повідомляє Reuters.

"Коли ми виявляємо організації, що становлять небезпеку для національної безпеки або зовнішньої політики Сполучених Штатів, ми додаємо їх до списку організацій, щоб забезпечити можливість ретельного вивчення їх операцій", - заявила помічниця держсекретаря Теа Кендлер.

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Китайських компаній в списку 28. Частина компаній потрапила до списку через те, що вони порушили санкції США, а саме відправили технології для ядерних і ракетних програм в треті країни або брали участь в закупівлі забороненої продукції для Збройних сил Китаю.

Також до списку потрапили компанії, що займаються розробкою або виробництвом мікросхем і чіпів - Loongson Technology, Suzhou Centec Communications.

Потрапили під обмеження американців і компанії, що спеціалізуються на розробці штучного інтелекту — 4paradigm Technology і Inspur Group.

Війна в Україні та "чорний список"

Внесення до "чорного списку" передбачає заходи експортного контролю.

8 грудня 2022 року США розширили "чорний список" компаній, які підтримують війну проти України. Обмеження передбачають, що постачальники американських товарів мають отримати спеціальну ліцензію, перш ніж здійснювати поставки компаніям, доданим до "чорного списку".

31 січня 2023 року сім компаній з Ірану потрапили до "чорного списку" Міністерства торгівлі США. Їх викрили у сприянні Збройним силам і військово-промисловому комплексу Російської Федерації.

Під санкції потрапили кілька підприємств авіаційної промисловості і ВПС Корпусу вартових ісламської революції.

16 лютого 2023 року в Мінфіні підтвердили потрапляння Росії до "чорного списку" ЄС.

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