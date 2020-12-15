Зловмисники використовували клієнтську базу російського банку, який діяв на території України.

У Харкові поліція викрила понад 100 працівників так званих кол-центрів, які під виглядом працівників банківських установ ошукували громадян.

Читайте такожУ кіберполіції попередили українців про новий вид шахрайстваЯк повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Харківській області, правоохоронці припинили діяльність злочинної групи в рамках кримінального провадження, відкритого 29 вересня за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) ККУ.

Встановлено, що у період з червня по грудень зловмисники організували у Харкові три «кол-центри».

Зазначається, що так звані оператори здійснювали телефонні дзвінки клієнтам банків та, видаючи себе за їхніх менеджерів, отримували персональні дані громадян, необхідні для доступу до їхніх карткових рахунків.

«У подальшому шахраї заволодівали наявними на карткових рахунках коштами потерпілих, здійснюючи їх переказ на підконтрольні членам групи рахунки. У подальшому гроші переводились на територію держави-агресора та вже у формі криптовалюти поверталися в Україну», - йдеться у повідомленні.

Місячний прибуток зловмисників складав понад 7 мільйонів гривень.

За інформацією поліції, діяльність групи була організована за усіма правилами роботи справжніх кол-центрів. З цією метою були підшукані відповідні офісні приміщення, придбана комп’ютерна техніка, засоби зв’язку, здійснювалася робота по підбору адміністраторів, операторів та спеціалістів з програмного забезпечення, їх навчанню. За роботою потенційних адміністраторів здійснювався постійний контроль, зокрема, за виконанням поставлених «планів» з ошукування громадян.

Правопорушники широко використовували клієнтську базу однієї з банківських установ, заснованих державою-агресором, яка діяла на території України.

14 грудня правоохоронці провели 14 одночасних обшуків у кол-центрах та у помешканнях організаторів й активних учасників групи. В результаті вилучили комп’ютерну техніку, документи, засоби зв’язку, банківські картки та 140 тисяч гривень, здобуті злочинним шляхом.

Після завершення комплексу всіх необхідних першочергових слідчих дій та остаточного з’ясування ролі кожного зі співучасників буде вирішено питання про перекваліфікацію дій правопорушників за ознаками вчинення злочинів у складі організованої групи, повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів.

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Автор: Світлана Макринська