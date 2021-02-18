Йдеться про реформування вищої ради правосуддя та здійснення заходів в енергетичній політиці.

Посли країн "Великої сімки" (Великобританія, США, Канада, Франція, Італія, Німеччина і Японія) повідомили міністру фінансів України Сергію Марченку про необхідні заходи для завершення перегляду програми stand-by Міжнародного валютного фонду для України.

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Про це йдеться в повідомленні в офіційному Twitter-акаунті головування Великобританії в "групі підтримки" послів G7 в Україні.

"Під час зустрічі з міністром фінансів Марченко посли G7 вітали зобов'язання України вжити необхідних заходів, включаючи реформування вищої ради правосуддя і в енергетичній політиці, щоб завершити перегляд програми МВФ для України", - йдеться в повідомленні.

"Виконання цих зобов'язань, а також позитивних планів, про які ми чули, щодо земельної реформи та фінансування переходу до еколого-орієнтованої економіки, сприятиме макроекономічній стабільності та розвитку України", - зазначили посли G7.

Що цьому передувало

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ прийняла 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 мільярда SDR (близько 5 мільярдів доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 мільярда доларів.

Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з МВФ щодо основних параметрів проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

Місія Міжнародного валютного фонду 11 січня 2021 року відновила в Україні роботу з перегляду програми stand-by. Робота тривала до 12 лютого. Місія МВФ завершилася в Україну без прийняття рішення про перегляд програми stand-by.

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Автор: Віталій Саєнко