Підвищення цін вище 0,2% на місяць допускається тільки за погодженням з комісією з питань державного регулювання ціноутворення.

Уряд Білорусі ввів істотні обмеження щодо зростання цін на соціально значущі товари та деякі ліки.

Про це повідомляє Finance.tut.by.

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Так, до кінця лютого виробникам, постачальникам і реалізаторам заборонили підіймати ціни, а з 1 березня — не більше, ніж на 0,2% на місяць.

Раніше в уряді, озвучуючи плани на 2021 рік, говорили, що мають намір жорстко контролювати ціни та імпорт, але запевняли, що робити це будуть «економічними методами, не заборонними».

Крім того, за рішенням уряду Білорусі юрособам усіх форм власності та ІП, які виробляють, ввозять або продають на внутрішній ринок соціально значущі товари першої необхідності заборонили підвищувати ціни до кінця лютого (у порівнянні з тими, які діяли на 24-е число цього місяця). За відсутності товарів на цю дату - на попередню дату без урахування знижки. Це передбачено постановою Радміну № 100 "Про тимчасові заходи щодо стабілізації цін на соціально значущі товари першої необхідності".

З 1 березня зміна цін на соціально значущі товари першої необхідності не може перевищувати 0,2% на місяць. За основу береться ціна на ці товари на останній день попереднього місяця (а якщо цього товару не було в наявності, то за основу береться товар того ж різновиду і розфасовки).

Підвищення цін вище 0,2% на місяць допускається тільки за погодженням з комісією з питань державного регулювання ціноутворення при Радміні.

Про які продукти та ліки йдеться

Обмеження щодо зростання цін вводяться на продукти та непродовольчі товари, які входять до списку соціально значущих. Всього 62 позиції. Серед іншого це рис, гречка, вівсянка, перловка, пшоно, хліб, макарони, яловичина, свинина, деяка ковбаса, жива риба, деякі молочні продукти, яйця, картопля, розчинна кава, чай, цукор, сіль, туалетне мило, туалетний папір, підгузки, сірники.

У списку ліків, на які обмежили підвищення цін, виявилося 50 позицій. Серед іншого це Амоксицилін, Азитроміцин, Анальгін, Арпетол, Ксилін, Омепразол, Ессенцікапс. У списку значаться певні виробники цих ліків.

Вибори та санкції проти Білорусі

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську — 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримували учасників мітингів і застосовували до них силу, влада відкривала політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.

Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі розхитують ззовні, зокрема з Польщі, Литви, України та США.

14 серпня 2020 року в ЄС заявили про невизнання результатів президентських виборів у Білорусі та про початок роботи над введенням санкцій за фальсифікацію виборів і насильство проти протестувальників.

Австрія підтримала санкції проти Білорусі та закликала провести нові вибори.

У Бундестазі закликали влада Білорусі припинити насильство щодо учасників протестів.

Сейм Литви відмовився визнати Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

Канада та Ірландія відмовилися визнавати перемогу Лукашенка на виборах.

Лідери країн-членів Європейського Союзу погодилися застосувати санкції проти Білорусі у відповідь на фальсифікацію результатів президентських виборів і застосування насильства до протестувальників.

23 вересня 2020 року в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

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Автор: УНІАН