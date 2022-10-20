Понад 350 тисяч росіян тікають від призову.

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну мобілізація у Росії посилить дефіцит робочої сили і підірве довіру споживачів, тому економіка відновила падіння.

Про це йдеться у звіті аналітичного департаменту Центробанку Росії, повідомляє Bloomberg.

"У вересні відновлення економічної активності призупинилося і наприкінці місяця тенденція почала дещо погіршуватися", - йдеться в доповіді департаменту.

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Як зазначається в доповіді, мобілізація в Росії вже вдарила по споживчій довірі та ділової активності й буде тиснути на економіку протягом наступних місяців.

Понад 350 тисяч росіян тікають від призову на тлі рекордно низького рівня безробіття, кандидатів на звільнені місця залишається небагато.

"Зміна споживчих настроїв на тлі зростаючої невизначеності може стримати відновлення споживання на початку четвертого кварталу. Скорочення робочої сили після часткової мобілізації може ускладнити спроби компаній усунути обмеження з боку пропозиції та обмежити загальну тенденцію економічної активності в найближчі місяці", - йдеться в доповіді.

Мобілізація у РФ:

У РФ з 21 вересня 2021 року почалася часткова мобілізація. Призову на військову службу підлягають ті громадяни, які перебувають у запасі та, перш за все, ті, хто проходив службу в лавах Збройних сил РФ.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про те, що в ході часткової мобілізації будуть призвані 300 тисяч резервістів.

Війна проти України та дефолт РФ:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну.

Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-.

8 березня 2022 року S&P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній.

Росія допустила дефолт за своїм зовнішнім боргом, оскільки запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.

23 квітня 2022 року були названі терміни повного дефолту Росія.

27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт по суверенному боргу.

30 червня почалося стрімке падіння акцій "Газпрому". Того ж дня слідом за "Газпромом" почалося падіння акцій найбільших російських компаній.

Повномасштабна війна в Україні тільки за один квартал відкинула економіку Росії на чотири роки. Вторгнення стало причиною одного з найтриваліших спадів в історії РФ.

24 серпня Reuters повідомив про те, що Росії вдалося уникнути економічної кризи через ціни на нафту.

Станом на 31 серпня Forbes повідомляв, що через фантазії Путіна про Україну 80% росіян залишилися без заощаджень.

1 вересня 2022 року Росія зібралася закупити 70 мільярдів доларів (близько 4,4 трильйона рублів) в "дружніх" валютах для порятунку рубля.

29 вересня в The Insider вийшов матеріал про те, що Росія на межі повного вичерпання фінансових резервів.

За підсумками вересня доходи Росії від експорту нафти скоротилися до $15,3 млрд, що є найнижчим показником цього року, на тлі падіння експорту нафти та цін на неї.

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