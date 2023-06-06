Зокрема, уряд схвалив виділення 1,5 млрд гривень для будівництва двох нових магістральних водогонів.

Кабінет міністрів України провів друге за сьогодні засідання. На ньому утворили штаб з ліквідації наслідків теракту на Каховській ТЕС, а також схвалили виділення 1,5 млрд гривень для будівництва двох нових магістральних водогонів.

Як повідомив очільник уряду Денис Шмигаль, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка призначено керівником робіт із ліквідації наслідків цієї терористичної атаки.

За його словами, до штабу з ліквідації наслідків підриву дамби увійдуть міністри, їхні заступники, керівники центральних органів виконавчої влади, представники держпідприємств.

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Також Кабмін ухвалив рішення про виділення з Фонду відновлення 1,5 млрд гривень для будівництва двох нових магістральних водогонів для забезпечення питною водою Кривого Рогу, Нікополя та Марганця.

"Роботи почнуться просто зараз, щоб не втрачати дорогоцінний час", - уточнив Шмигаль.

Прем’єр-міністр також зауважив, що теракт не вплине на функціонування енергетичної системи України на вільних від окупації територіях, оскільки з березня минулого року Каховська ГЕС не перебувала в системі, а її потужності не були задіяні в генерації електроенергії.

"Третє рішення — виділяємо Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях майже 846 млн грн на забезпечення потреб регіонів у питній воді", - додав він.

Знищення Каховської ГЕС

Як повідомляв УНІАН, вночі 6 червня російські загарбники здійснили заздалегідь підготовлений підрив дамби Каховської ГЕС, що спричинило затоплення десятків населених пунктів та кілометрів територій півдня України.

Президент Володимир Зеленський пояснював, що знищити дамбу внаслідок обстрілів неможливо. За його словами, ворог спершу замінував, а потім підірвав ГЕС.

За даними української розвідки, окупанти діяли хаотично та затопили також й свою техніку.

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