Курс гривні ослаб й щодо долара, й щодо євро.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подорожчав на 10 копійок - до 39,80 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні подорожчав на 15 копійок - до 41,75 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,30 грн за дол., євро - 40,75 грн за євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 39,37 грн.

Ситуація з курсом валют в Україні

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Національний банк України 21 липня послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

У проекті державного бюджету на наступний рік Кабмін передбачив середній курс гривні 42,2 грн/дол., а на кінець 2023 року урядовці прогнозують його на рівні 45,8 грн/дол.

Що буде з курсом валют в Україні

Експерти прогнозують, що різких стрибків на валютному ринку найближчими днями не передбачається.

Так, за словами директора департаменту казначейства Cominbank Германа Марченка, до 18 грудня готівковий курс долара в Україні коливатиметься у межах 40-41 грн/дол.

Такої ж думки й банкір Анна Золотько. Вона впевнена, що цього тижня курс долара буде триматися поблизу психологічного рівня.

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