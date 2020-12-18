Найбільший попит був з боку інвесторів з США, Великобританії та країн континентальної Європи.

Україна сьогодні, 18 грудня, провела Розрахунки з додаткового розміщення облігацій зовнішньої державної позики (єврооблігацій) на суму 600 мільйонів доларів з процентною ставкою 7,253% і погашенням 15 березня 2033 року, загальна непогашена сума яких склала 2 мільярди доларів.

Читайте такожДержборг України зріс до $85 мільярдівПро це передає прес-служба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що довипуск відбувся з прибутковістю 6,20% і ціною пропозиції при вторинному розміщенні 108,914%. Єврооблігації включені в офіційний список і допущені до торгів на регульованому ринку біржі Euronext Dublin.

Інвесторська база всієї транзакції переважно складається з фондів, які керують активами (85%), хедж-фондів (13%) і пенсійних і страхових фондів (2%).

Хто купує українські єврооблігації

"Найбільший попит був з боку інвесторів з США, Великобританії та країн континентальної Європи, які придбали більшу частину єврооблігацій додаткового розміщення - їх частки становили 52%, 37% та 10% відповідно. Інвестори з Азії купили 1% додаткового розміщення", - повідомили в Мінфіні.

Згідно з повідомленням, кошти від додаткового розміщення єврооблігацій були перераховані на рахунки Державної казначейської служби України й будуть використані для фінансування державного бюджету.

Що цьому передувало

11 грудня Україна здійснила прайсинг додаткового випуску єврооблігацій на суму 600 мільйонів доларів.

У липні Україна розмістила 12-річні єврооблігації з погашенням в березні 2033 року на 2 мільярди доларів під 7,25% річних, і коштом цього випуску викупить єврооблігації з погашенням у 2021 і 2022 роках на загальну суму 846,15 мільйона доларів.

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Автор: Катерина Жирій