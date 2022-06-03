До цього списку увійшли російські олігархи, офіційні посадовці, пропагандисти і воєнні злочинці.

Міністерство закордонних справ України заявило, що підготовлено список з понад 12 тисяч росіян, проти яких українські дипломати будуть домагатися запровадження обмежувальних заходів.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС України Олега Ніколенка, який є у розпорядженні УНІАН.

"Україна буде продовжувати добиватися накладення санкцій на Кирила та інших росіян, які підривають національну безпеку. Загалом українська сторона підготувала санкційний список, куди увійшли понад 12 тисяч російських олігархів, офіційних посадовців, пропагандистів, воєнних злочинців", - наголосив Ніколенко.

"Працюємо з нашими партнерами над механізмом, який визначатиме пріоритетність застосування персональних санкцій до всіх тих, хто сприяє чи причетний до агресії Росії проти України. Російський режим, який завдав стільки горя українцям, має понести найсуворішу відповідальність", - зазначив речник.

Як повідомляв УНІАН, у сьомому пакеті розробляються так звані "смарт-санкції" проти РФ.

Сьогодні, 3 червня ЄС остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії. Під санкції потрапив засновник "Яндекса" Аркадій Волож. Акції компанії моментально обрушилися, на тлі чого Волож вирішив покинути свій пост.

Також до списку шостого пакунку санкцій Євросоюзу проти Росії потрапили колаборанти російських окупантів в Україні.