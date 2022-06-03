Зокрема, йдеться мова про накладення санкцій на страхові компанії, які страхують танкери із російською нафтою.

У сьомому пакеті ми розробляємо так звані "смарт-санкції" проти РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону повідомив народний депутат Давид Арахамія.

"У сьомому пакеті санкцій ми будемо працювати над повним відключенням російських банків від SWIFT. Будемо наполягати на повному газовому та нафтовому ембарго, але особисто я цьому не вірю, адже незабаром наступить опалювальний сезон. Думаю, що рішення буде десь посередині. У сьомому пакеті ми розробимо так звані "смарт-санкції" - вони точкові, але дуже болючі. Наприклад, йдеться про санкціонування страхових компаній, які страхують танкери із російською нафтою. Також ми вже сформували другий список бізнесменів, які дешево скупили акції російських олігархів і підтримують рашистський режим", - пояснив Арахамія.

За його словами, ухвалення нового пакету санкцій потребує два-три місяці.

Шостий пакет санкцій проти РФ: що відомо

4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго і відключення "Ощадбанку" від SWIFT.

Проти введення заборони на постачання російської нафти виступає Угорщина.

29 травня Bloomberg з посиланням на джерела передавати, що Єврокомісія пропонує країнам ЄС відмовитися від імпорту російської нафти морськими шляхами, водночас відстрочивши обмеження на її імпорт з ключового трубопроводу "Дружба".

Згодом у Європейському Союзі домовилися про часткове ембарго на російську нафту.

Угода про заборону експорту російської нафти в ЄС стосується понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи значне джерело фінансування її військової машини.

Крім того, новий пакет європейських санкцій включає відключення російського "Ощадбанку" від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, блокування трансляції ще трьох державних мовників Росії в ЄС, а також накладення санкцій на осіб, відповідальних за військові злочини в Україні.

Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що санкції проти Росії можуть оголосити вже 1 або 2 червня.

1 червня 2022 року президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що до кінця 2022 року Європейський союз на 92% скоротить імпорт російської нафти. Макрон зазначив, що не виключає також і ембарго на поставки в ЄС газу з Росії.

2 червня економічний аналітик Михайло Крутіхін заявив про те, що в Росії заговорили про закриття нафтопереробних підприємств. В цей же день президент США Джо Байден заявив, що США і ЄС обговорюють можливість закупівель російської нафти за ціною, нижчою за ринкову.

3 червня ЄС остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії. Під санкції потрапив засновник "Яндекса" Аркадій Волож. Акції компанії моментально обрушилися, на тлі чого Волож вирішив покинути свій пост.

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