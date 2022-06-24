Європейський Союз не зможе відновити нормальні відносини з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним після того, як він почав повномасштабне вторгнення в Україну.
Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн в інтерв'ю українській телеведучій Наталії Мосейчук.
Так вона відповіла на питання, чи бояться в Євросоюзі Росію і чи намагаються "зберегти обличчя" російському президенту.
"Путін - людина на совісті якої ця жахлива злочинна війна. Він злочинець і як злочинець повинен платити ціну, яку змусив заплатити нас. Платити за збиток, який він завдав", - заявила Урсула фон дер Ляйєн.
Глава Єврокомісії нагадала, що вони вже ввели шість пакетів санкцій, які серйозно підривають російську економіку.
"Глибше і глибше - чим довше вони тягнуться. Отже, для нас неможливо повернутися до нормальних відносин з Путіним", - підкреслила вона.
Як повідомляв УНІАН, на початку червня Євросоюз остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії, що включає нафтове ембарго і відключення "Сбербанку" від SWIFT.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що французький президент Еммануель Макрон запропонував йому піти на територіальні поступки заради "збереження обличчя Путіну".
Вас також можуть зацікавити новини:
- Путін лякає новою ракетою "Сармат": "аналоговнет" або черговий пшик (відео)
- Молдова має намір приєднатися до санкцій проти Росії
- Держсекретар США Блінкен анонсував, що в центрі уваги саміту G7 буде Україна