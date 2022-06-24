Він повинен заплатити за збиток, який завдав, зазначила вона.

Європейський Союз не зможе відновити нормальні відносини з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним після того, як він почав повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн в інтерв'ю українській телеведучій Наталії Мосейчук.

Так вона відповіла на питання, чи бояться в Євросоюзі Росію і чи намагаються "зберегти обличчя" російському президенту.

"Путін - людина на совісті якої ця жахлива злочинна війна. Він злочинець і як злочинець повинен платити ціну, яку змусив заплатити нас. Платити за збиток, який він завдав", - заявила Урсула фон дер Ляйєн.

Глава Єврокомісії нагадала, що вони вже ввели шість пакетів санкцій, які серйозно підривають російську економіку.

"Глибше і глибше - чим довше вони тягнуться. Отже, для нас неможливо повернутися до нормальних відносин з Путіним", - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня Євросоюз остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії, що включає нафтове ембарго і відключення "Сбербанку" від SWIFT.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що французький президент Еммануель Макрон запропонував йому піти на територіальні поступки заради "збереження обличчя Путіну".

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