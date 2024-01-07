За словами Андрія Пишного, більшу частину дефіциту державного бюджету-2024 влада планує покрити за рахунок допомоги союзників.

Україна збереже критичну залежність від міжнародної фінансової допомоги. Про це в ефірі телемарафону заявив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.

Він назвав минулий рік безпрецедентним та неймовірно складним і нагадав, що на 2024 рік у бюджеті України закладено рекордний дефіцит у розмірі $43,5 млрд. При цьому більшу його частину влада планує покрити за рахунок допомоги західних союзників.

За словами Пишного, базовий сценарій НБУ передбачає міжнародну фінансову допомогу Україні в 2024 році на рівні 38 млрд доларів.

Відео дня

"Але важливо забезпечувати не лише обсяг, важливо забезпечувати ритмічність, своєчасність надходження, адже бюджет війни не можна поставити на паузу", - підкреслив глава Нацбанку.

Він також утримався від прогнозів, яким буде курс долара у 2024 році, водночас пообіцяв забезпечувати "курсову стійкість".

"Національний банк традиційно не дає прогнозів щодо курсу, але декларує про те, що ми будемо ефективно забезпечувати наш мандат цінової стабільності і курсової стійкості", - сказав Пишний.

Допомога Заходу Україні - останні новини

У Пентагоні розповіли, скільки грошей мають для допомоги Україні. За словами речника оборонного відомства США Патріка Райдера, Пентагон формально має $4,2 млрд для цих цілей, однак без рішення Конгресу не зможе поповнити ці запаси.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на виділення €50 млрд Україні від Європейського Союзу.

Вас також можуть зацікавити новини: