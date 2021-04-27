З моменту вручення квитанції дають 60 днів для сплати податку.

Українці до 1 липня 2021 року отримають квитанцію на сплату податку на нерухомість.

Про це йдеться в Податковому кодексі України.

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Тим, у кого квартира площею до 60 квадратів і будинок до 120 квадратних метрів, податок можна не платити.

Платіжки будуть виставлені за минулий рік.

Так, у 2021-му потрібно буде заплатити за 2020-й.

Кожному власнику "зайвої" нерухомості прийде квитанція (до 1 липня).

З моменту вручення квитанції дають 60 днів для сплати податку. Його розмір залежить від населеного пункту.

Місцева влада має право встановлювати ставку, однак її розмір не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати. У 2020-му це 62,5 грн, а у 2021 – му - 70,8 грн.

Іпотека в Україні

Президент України Володимир Зеленський обіцяв українцям іпотеку під 10%, але в Мінфіні заявили, що на шляху запуску іпотеки під 10% заважають деякі законодавчі обмеження, пов'язані з пропискою.

2 червня 2020 року в НБУ заявили, що запуск іпотеки під 10% річних в Україні можливий після завершення карантинних обмежень. Також для цього потрібна правильна процентна політика банків і ряд юридичних змін.

23 червня 2020 року Шмигаль заявив, що мета Кабінету Міністрів - знизити іпотечну ставку до 7, а то і 5%.

22 липня 2020 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вважає цілком реальним зниження кредитної ставки по іпотеці до 10%.

11 серпня 2020 року президент України Володимир Зеленський заявив, що обіцяна іпотека під 10% річних вже працює.

28 грудня 2020 року Міністерство фінансів створило Публічне акціонерне товариство "Українська фінансова Житлова компанія" для розробки та впровадження механізму доступної іпотеки.

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Автор: Олена Коваленко