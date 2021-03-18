Дії уряду залежатимуть від карантинних обмежень, які будуть застосовані в Україні.

Кабінет міністрів може відновити всі програми допомоги підприємцям, в тому числі та виплати по 8 тисяч гривень.

Дії уряду залежатимуть від карантинних обмежень, які будуть застосовані в Україні. Про це повідомив міністр економіки Ігор Петрашко під час форуму "Україна 30" у четвер, 18 березня.

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"Ми будемо реагувати. У нас є напрацьовані інструменти. Будемо діяти залежно від ситуації. Зараз у нас все ж окремі карантинні зони", – зазначив глава Мінекономіки.

За його словами, на сьогоднішній день в країні більшість областей працюють нормально.

"Однак у нас всі програми, які були напрацьовані торік, можуть і будуть застосовані в разі, якщо такі розширення обмежень триватимуть", – резюмував Петрашко.

Ситуація з коронавірусом у Києві

У столиці 17 березня 2021 року виявили більше 1 тисячі нових хворих 19, 30 людей померли. До лікарень з коронавірусною хворобою госпіталізували 148 пацієнтів.

З 20 березня 2021 року в Києві вводиться жорсткий карантин через ситуацію з поширенням коронавірусу.

Допомога підприємцям

3 лютого 2020 року Уряд України оголосив старт програми "доступні кредити 5-7-9%", оцінюючи її потенціал у 2020 році в 50 тисяч кредитів.

17 червня Кабінет міністрів спростив доступ бізнесу до кредитів, які видаються представникам малого і мікробізнесу в рамках програми "5-7-9", пом'якшивши вимоги до обов'язкової прибутковості діючого бізнесу і знявши обмеження за напрямками використання коштів і максимальної суми кредиту.

28 грудня Кабмін вніс зміни до програми пільгового кредитування" доступні кредити 5-7-9%", що розширюють число претендентів, які зможуть отримати фінансову допомогу в рамках цієї держпрограми.

З моменту старту програми банки-учасники видали 8916 кредитів на загальну суму 21,4 мільярда гривень.

Станом на 24 лютого 2021 року граничну суму допомоги підприємцям за програмою "5-7-9" збільшили до 400 тисяч євро.

17 березня 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що законопроектом пропонується дозволити укладати колективні трудові договори не тільки між юридичною особою і колективом, а й між фізичною особою-підприємцем і його співробітниками.

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Автор: Богдан Слуцький