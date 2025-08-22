Майже половина прибутку всіх українських банків припадає на "ПриватБанк".

Українські банки за перше півріччя 2025 року заробили 100,06 млрд грн до сплати податків. Податкові витрати склали 21,99 млрд грн - або 22% прибутку.

Як повідомляє платформа Опендатабот, це майже той самий результат, що й торік.

"Після сплати податків залишилось 78,07 млрд грн. Втім, не всі фінустанови вийшли в плюс за результатами першого півріччя: 13 банків повідомили про збитки. Загалом, наразі кожен п’ятий банк в країні збитковий", - ідеться в повідомленні.

При цьому навіть ті, хто у плюсі, не завжди показують зростання: тільки понад третина прибуткових банків покращили показники. Лідер за динамікою - "Метабанк", який виріс у 118 разів. Стабільний приріст у "Приватбанку": +14%.

Топ-10 найбільших банків залишився незмінним:

"ПриватБанк";

"Ощадбанк";

"Райффайзен Банк";

"Укрексімбанк";

"ПУМБ";

"УкрСиббанк";

"ОТП Банк";

"Креді Агріколь банк";

"Універсал банк";

"Укргазбанк".

Разом вони згенерували 68,05 млрд грн - 87% прибутку всього сектору. Майже половина прибутку всіх українських банків припадає на "ПриватБанк": 34,88 млрд грн прибутку та 11,09 млрд грн податків. Серед держбанків у мінусі лише "Перший інвестиційний" (-29,43 млн грн). "Мотор-банк", навпаки, цьогоріч вийшов із мінуса вперше за тривалий час. Загалом прибуток групи державних банків виріс на 4% у порівнянні до того ж періоду торік - переважно, коштом лідера.

У іноземних банків навпаки прибуток просів майже на чверть - до 16,57 млрд грн. Лідером залишається "Райффайзен": +10% приросту, 4,74 млрд грн прибутку та 1,66 млрд грн податку.

Банки з приватним капіталом теж у мінусі на чверть, їх прибуток склав 10,06 млрд грн. "ПУМБ" залишається першим із 3,57 млрд грн - це −7% до минулого року. Разом з "Універсал банком" ("Монобанк") вони отримали 59% прибутку групи. Понад чверть приватних банків країни закрили перше півріччя 2025 року зі збитками.

"Варто зазначити, що два банки змінили свої назви: "Кредит Європа банк" став "Нексент банк", а Банк інвестицій та заощаджень - "Бізбанком", - додали в Опендатабот.

Уряд зменшить частку держави у банківському секторі. Для цього готуються до продажу акції двох великих банків – "Сенс Банку" та "Укргазбанку", які зараз належать державі, повідомили у Міністерстві фінансів.

Наприкінці 2024 року НБУ оштрафував три українські банки через порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Зокрема, НБУ оштрафував АТ "Банк Альянс" на 15,05 мільйона гривень, АТ КБ "ПриватБанк" - на 10 мільйонів гривень, а АТ "Асвіо Банк" - на 2,4 мільйона гривень.

