Продати долар в середньому можна за курсом 36,85 грн, євро - 40,25 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 20 червня, залишився на попередньому рівні - 37,30 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні послабився на 8 копійок і становить 40,98 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 36,85 грн за дол., євро - 40,25 грн за євро.

Яким буде курс валют цього літа - думка експертів та фінансистів

Як повідомляв УНІАН, за прогнозом директора департаменту казначейських операцій" Юнекс Банку" Ганни Золотько, готівковий курс долара в Україні до кінця поточного тижня (до 25 червня) буде перебувати в досить вузькому коридорі 36,9 - 37,4 гривні за долар.

За її словами, ринок буде орієнтуватися на позначку 37,2 гривні, що за останні два тижні стала новим рівноважним рівнем. Також експертка вказала на досить слабкий попит на валюту з боку населення - вже другий тиждень поспіль населення продає більше валюти, аніж купує.

Виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин прогнозує, що курс долара в Україні до кінця літа має бути стабільним. Він наголосив, що завдяки нашим партнерам, валютні резерви України на сьогодні досягли 39 млрд доларів, що є безпрецедентною цифрою за останні 11 років.

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