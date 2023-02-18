Курс гривні до євро сьогодні становить 42,50 грн/євро.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні зміцнився на 5 копійок - до 39,95 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні зміцнився на 10 копійок і становить 42,50 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,50 грн за дол., євро – 41,80 грн за євро.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну був плаваючий курс гривні.

21 липня Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

Прогнози на найближчий час

Директор департаменту казначейства COMINBANK Герман Марченко прогнозував, що протягом 20-26 лютого на валютному ринку буде спостерігатися досить стабільна та прогнозована ситуація, а готівковий курс долара буде знаходитися у проміжку 39,5 - 41 грн/дол.

Також Марченко прогнозував, що курс долара в Україні до середини лютого може впасти в ціні і опинитися в межах коридору 39,5-40 грн/дол.

Економіст Сергій Фурса зазначав, що зараз в Україні немає ніяких провісників, які б вказували на те, що долар досягне позначки в 50 грн/дол.

Аналітик Олексій Козирєв прогнозував, що в лютому банки будуть виставляти свої котирування в межах коридору від 39,70 до 41,10 гривень, а по євро - від 42,20 до 44,25 гривень.

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