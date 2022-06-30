Кінцевим бенефіціарним власником туркомпанії є російський мільярдер.

Корпоративні права російської туристичної компанії на суму понад 31,5 мільйона гривень арештовано та передано в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів.

Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

"Встановлено, що в місті Києві та інших регіонах України здійснює діяльність російська туристична компанія, кінцевим бенефіціарним власником якої є російський мільярдер, неодноразово заохочений державними нагородами РФ. У межах слідства накладено арешт на корпоративні права цієї компанії на суму понад 31,5 мільйона гривень", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі відзначають, що досудове розслідування проводиться за фактами привласнення майна та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (частина 5 статті 191, частина 2 статті 110-2 Кримінального кодексу України).

Тим часом у Службі безпеки України відзначають, що бенефіціарним власником цієї компанії є наближений до політичної верхівки РФ чоловік, якого у бізнес-колах називають "железным мальчиком".

"Він володіє однією з найбільших російських сталеливарних і гірничодобувних компаній і має контрольні пакети акцій кількох підприємств. У 2016 році бізнесмен отримав від президента РФ Путіна відзнаку "За благодеяние", - повідомляють у СБУ.

Арешт стосується корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 31, 5 млн. грн та коштів у розмірі понад 3 млн. грн і 106 тис. доларів США, які знаходились на банківських рахунках.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України заблокувала активи компаній російського олігарха на понад 1 мільярд гривень. Бізнесмен підтримував терористичні організації на сході України.

Як повідомляв УНІАН, країни Заходу вже заморозили активи російських олігархів на $30 мільярдів.

Вас також можуть зацікавити новини: