Різні пенсійні виплати в Україні отримують понад 10 мільйонів громадян.

Майже 11 мільйонів українців отримує різні пенсійні виплати. Фактично половині з них держава платить менше ніж 3 тисячі гривень.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України APnews

Станом на жовтень, 10 945 145 осіб отримують пенсійні виплати за віком, інвалідності, втрати годувальника та інших причин, з них:

5 млн 480 тисяч 598 громадян, а це половина, отримують менше ніж 3 тисячі грн.;

3 млн 290 тис. 390 осіб, а це приблизно 30%, - від 3 до 5 тис. грн;

511 осіб, а це 15,5%, - від 5 до 1 тисяч грн;

471 646 осіб, а це 4,3%, - понад 10 тисяч грн.

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З 1 грудня в Україні підвищено рівень мінімальної пенсії.

За даними всеукраїнського соціологічного дослідження соціально-політичних настроїв українців станом на вересень 2021 року, основною проблемою в Україні, у порівнянні з іншими, громадяни називають низькі зарплати і пенсії.

У грудні 2021 року середній розмір пенсії становитиме 3 980 грн, що на 546 грн (або на 16%) більше, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (3434 грн).

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Автор: Анастасія Горбачова