Індекс долара впаде ще на 13,5% до завершення президентського терміну Трампа, прогнозує Джен.

Слабкий долар, попри нещодавнє коротке зростання, і далі рухатиметься вниз, вважає глава Eurizon SLJ Capital Стівен Джен. Він прогнозує, що економічне зростання за межами США прискориться, і це ще більше зменшить привабливість долара, пише Bloomberg.

Джен, відомий теорією "усмішки долара", очікує, що індекс долара впаде ще на 13,5% до завершення президентського терміну Дональда Трампа. Це на додачу до падіння приблизно на 7% з початку 2025 року, який став найгіршим роком для американської валюти за останні 8 років.

"Хоча за останні кілька тижнів долар частково відіграв свої втрати, наступний великий рух для нього все одно буде вниз", – цитує аналітика видання.

Ослабленню долара цього року сприяли непередбачувана торговельна політика Трампа та очікування зниження процентних ставок з боку Федеральної резервної системи (ФРС).

Індекс долара Bloomberg дещо знизився у вівторок після даних про те, що ринок праці уповільнився у другій половині минулого місяця. Це посилило очікування, що ФРС і надалі знижуватиме відсоткові ставки.

Подальше послаблення долара вписується в концепцію "усмішки долара", яку Джен запропонував понад двадцять років тому. Згідно з цією теорією, долар зазвичай зміцнюється, коли економіка США або на підйомі, або у глибокій рецесії, тоді як у періоди помірного зростання чи сповільнення валюта зазвичай слабшає.

Міжнародний валютний фонд прогнозує сповільнення зростання валового внутрішнього продукту США до 2% у 2025 році порівняно з 2,8% минулого року. Для порівняння, фонд очікує зростання економіки єврозони на 1,2% порівняно з 0,9% у 2024 році.

Національний банк України встановив на четвер, 13 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,04 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин повідомляв, що в жовтні купівлю валюти наростили як населення, так і бізнес, державні корпорації та уряд. Зокрема, населення збільшило купівлю валюти на 95% з до 8-місячного максимуму.

