Очільник України та його команда в питанні обмежувальних заходів - максималісти, зазначили в ОП.

Керівник Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак перерахував руйнівні санкції, які можуть зупинити війну Російської Федерації проти України.

Про це Єрмак написав у своєму Telegram-каналі.

"Я завжди повторюю у спілкуванні з нашими західними партнерами, що руйнівні санкції можуть зупинити війну. Президент України та його команда в питанні санкцій - максималісти", - заявив Єрмак.

Він пояснив, що конкретно потрібно Україні.

Зокрема, відключення усіх російських банків від світової фінансової системи, а не тільки тих, які вже потрапили під санкції. У цьому зв'язку, керівник ОП просить не забувати про російський "Газпромбанк".

Також влада України наполягає на повному закритті портів демократичного світу для російських суден і на нафтовому ембарго у будь-якому форматі.

"Повна заборона торгівлі російською нафтою або заборона перераховувати в Росію гроші за поставлену нафту", - заявив Єрмак.

Також він наголосив, що газове ембарго має стати неминучим.

"Євросоюз повинен почати реально скорочувати купівлю російського газу. Це життєво необхідно для них. Тому, чим швидше це почнеться – тим меншими будуть втрати країн Євросоюзу внаслідок подальшої агресії Росії, яка може торкнутися Європи", - підкреслив він.

Крім того, керівник ОП заявляє, що західні лідери мають знайти правильні слова, щоб спонукати західні компанії виходити з РФ.

"Нам потрібне максимальне обмеження транспортного сполучення з Росією, максимальне обмеження російського експорту. Потрібні максимальні візові обмеження для громадян Росії", - заявив Єрмак.

На його переконання, лише жорсткі дії здатні зупинити Росію.

"Бо тільки таку мову вони розуміють", - зазначив Єрмак.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Спершу ворог атакував військові об'єкти, а потім і мирне населення, зокрема, в Києві, Чернігові, Харкові, Маріуполі, Миколаєві та Одесі.

Низка західних країн запровадили проти російської сторони нові санкції.

6 квітня держави заходу оголосили про новий пакет обмежувальних заходів проти РФ, в який входило, зокрема, блокування нових інвестицій, обмеження проти кількох системних російських банків та додаткові персональні санкції.

Президент Володимир Зеленський говорив, що для попередження нової кривавої хвилі на Донбасі проти РФ необхідно ввести справді "болісний" пакет обмежувальних заходів.

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