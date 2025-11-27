Він пригрозив, що окупанти витіснять ЗСУ з їхніх позицій "збройним шляхом".

Росія продовжуватиме війну проти України, доки українські війська не залишать свої позиції. Про це заявив президент РФ Володимир Путін, виступаючи перед журналістами.

"Війська України підуть із зайнятих ними територій, тоді і припиняться бойові дії. Не підуть - ми доб’ємося цього збройним шляхом", - заявив президент країни-окупанта, не уточнивши однак, про які саме території йдеться.

При цьому російський диктатор зазначив, що домовлятися про мир з Україною начебто "неможливо юридично".

"Підписувати документи з українським керівництвом безглуздо, вони припустилися стратегічної помилки, коли побоялися піти на вибори", - сказав він.

Також Путін розповів про те, що армія російських загарбників нібито значно просунулася на сході України. Покровськ і Мирноград, за його словами, буцімто перебувають у повному оточенні, що незабаром будуть оточені Куп'янськ, Слов'янськ і Сіверськ. Путін також стверджує, що окупанти вже порядкують у Вовчанську на Харківщині, а в Запорізькій області - впритул підібралися до Гуляйполя.

Ситуація на фронті: останні новини

Як писав УНІАН, речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що ЗСУ відійшли з низки населених пунктів на Запоріжжі в районі Гуляйполя. За його словами, від цих населених пунктів фактично нічого не лишилося, окрім вирв від вибухів на землі і назв на вже неактуальних мапах.

Також ми наводили думку військового оглядача Олексія Гетьмана, який визнає складність ситуації біля Покровська, але наголошує "небезпеки оточення и захоплення Покровська на сьогодні немає". За його словами, із 168 тисяч російських військових на цьому напрямку, десь 70 тисяч - це безпосередньо штурмовики.

