Росія продовжуватиме війну проти України, доки українські війська не залишать свої позиції. Про це заявив президент РФ Володимир Путін, виступаючи перед журналістами.
"Війська України підуть із зайнятих ними територій, тоді і припиняться бойові дії. Не підуть - ми доб’ємося цього збройним шляхом", - заявив президент країни-окупанта, не уточнивши однак, про які саме території йдеться.
При цьому російський диктатор зазначив, що домовлятися про мир з Україною начебто "неможливо юридично".
"Підписувати документи з українським керівництвом безглуздо, вони припустилися стратегічної помилки, коли побоялися піти на вибори", - сказав він.
Також Путін розповів про те, що армія російських загарбників нібито значно просунулася на сході України. Покровськ і Мирноград, за його словами, буцімто перебувають у повному оточенні, що незабаром будуть оточені Куп'янськ, Слов'янськ і Сіверськ. Путін також стверджує, що окупанти вже порядкують у Вовчанську на Харківщині, а в Запорізькій області - впритул підібралися до Гуляйполя.
Ситуація на фронті: останні новини
Як писав УНІАН, речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що ЗСУ відійшли з низки населених пунктів на Запоріжжі в районі Гуляйполя. За його словами, від цих населених пунктів фактично нічого не лишилося, окрім вирв від вибухів на землі і назв на вже неактуальних мапах.
Також ми наводили думку військового оглядача Олексія Гетьмана, який визнає складність ситуації біля Покровська, але наголошує "небезпеки оточення и захоплення Покровська на сьогодні немає". За його словами, із 168 тисяч російських військових на цьому напрямку, десь 70 тисяч - це безпосередньо штурмовики.