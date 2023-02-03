Офіційний курс гривні до долара залишається незмінним з липня 2022 року.

Офіційний курс гривні до євро ослаб 3 лютого на 34 копійки до 40,17 грн, тобто в перші в історії перетнув позначку в сорок гривень.

Про це повідомляється на офіційному сайті Національного банку.

При цьому, згідно з оприлюдненими даними, офіційний курс гривні до долара залишається незмінним з липня 2022 року на рівні 36,57 грн/дол.

Відео дня

Що відбувається з євро:

З початку війни 24 лютого 2022 року Нацбанк зафіксував курс гривні до євро на рівні 33,1707.

З 23 березня 2022 року НБУ почав встановлювати курс євро залежно від коливань пари євро-долар на світовому фінансовому ринку.

З 21 липня НБУ девальвував гривню на 25% до 36,5686 за долар, отже подорожчав і євро.

У 2022 році євро дешевшав до долара і в серпні опустився нижче паритету. На курс євро впливала енергетична криза, викликана вторгненням РФ в Україну.

Однак потім ситуація змінилася. Останнім часом євро піднявся до долара до рівня 1,10.

В Україні курс НБУ встановлюється на підставі курсу євро-долар і не залежить від внутрішньої ситуації.

Курс під час війни:

Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну в країні був плаваючий курс гривні.

21 липня Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25% до 36,57 грн/дол.

Вас також можуть зацікавити новини: