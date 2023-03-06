Роком раніше Пекін розраховував на зростання економіки на рівні 5,5%

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з російським вторгненням в Україну, Китай встановив мету економічного зростання на 2023 рік на рівні близько 5%.

Як повідомляє Bloomberg, це є найнижчим показником за чверть століття.

За словами прем'єр-міністра країни Лі Кецяна, вище керівництво КНР уникає будь-яких значних стимулів для прискорення відновлення.

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Як йдеться в матеріалі, навіть в умовах пандемії мета економічного зростання країни була вищою. Наприклад, роком раніше Пекін розраховував на зростання економіки на рівні 5,5%. Головним пріоритетом уряду цього року буде підвищення внутрішнього попиту, пов'язане зі споживчими витратами та інвестиціями в бізнес. Також Пекін розраховує на зростання імпорту та експорту.

Влада КНР робить ставку на ринок праці і розраховує, на 12 млн нових робочих місць в містах. Чиновники бачать більш трудомісткі споживчі сектори, що рухають економіку, тоді як зростання інвестицій, що фінансуються державою, в інфраструктуру сповільниться.

Війна в Україні та позиція Китаю

24 лютого 2023 Китай раптово представив свій план миру в Україні. Він складається з 12 пунктів, проте в ньому немає згадки про виведення російських військ з України. Китайський мирний план розкритикували як в Україні, так і в США і Європі.

США неодноразово попереджали Китай про неприпустимість надання летальної військової допомоги Росії. Пекіну сказали, що в такому випадку він перейде "червону лінію".

Генсек НАТО Єнс Столтенберг і директор ЦРУ Вільям Бернс заявляли, що Пекін розглядає можливість поставок зброї країні-агресору.

5 березня 2023 року на зустрічі з Байденом Шольц висловив побоювання, що Китай може дати зброю Росії.

6 березня 2023 року в ЄС відповіли, чи є ознаки поставок зброї РФ від Китаю.

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