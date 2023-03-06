На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з російським вторгненням в Україну, Китай встановив мету економічного зростання на 2023 рік на рівні близько 5%.
Як повідомляє Bloomberg, це є найнижчим показником за чверть століття.
За словами прем'єр-міністра країни Лі Кецяна, вище керівництво КНР уникає будь-яких значних стимулів для прискорення відновлення.
Як йдеться в матеріалі, навіть в умовах пандемії мета економічного зростання країни була вищою. Наприклад, роком раніше Пекін розраховував на зростання економіки на рівні 5,5%. Головним пріоритетом уряду цього року буде підвищення внутрішнього попиту, пов'язане зі споживчими витратами та інвестиціями в бізнес. Також Пекін розраховує на зростання імпорту та експорту.
Влада КНР робить ставку на ринок праці і розраховує, на 12 млн нових робочих місць в містах. Чиновники бачать більш трудомісткі споживчі сектори, що рухають економіку, тоді як зростання інвестицій, що фінансуються державою, в інфраструктуру сповільниться.
Війна в Україні та позиція Китаю
24 лютого 2023 Китай раптово представив свій план миру в Україні. Він складається з 12 пунктів, проте в ньому немає згадки про виведення російських військ з України. Китайський мирний план розкритикували як в Україні, так і в США і Європі.
США неодноразово попереджали Китай про неприпустимість надання летальної військової допомоги Росії. Пекіну сказали, що в такому випадку він перейде "червону лінію".
Генсек НАТО Єнс Столтенберг і директор ЦРУ Вільям Бернс заявляли, що Пекін розглядає можливість поставок зброї країні-агресору.
5 березня 2023 року на зустрічі з Байденом Шольц висловив побоювання, що Китай може дати зброю Росії.
6 березня 2023 року в ЄС відповіли, чи є ознаки поставок зброї РФ від Китаю.