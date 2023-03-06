Питання введення санкцій, якщо вона буде поставлена, залишається "гіпотетичним", сказала глава Єврокомісії.

У Європейського Союзу поки немає ніяких доказів того, що Китай планує відправити летальну зброю Росії для війни з Україною.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на спільній прес-конференції з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, пише Anadolu Agency. "Ми всі згодні з тим, що не повинно бути ніяких поставок зброї, і китайський уряд також оголосив, що він не буде їх поставляти. Це те, що ми вимагаємо, і це те, що ми спостерігаємо", - заявив Шольц.

Глава Єврокомісії підтвердила, що таких доказів ще немає, проте спостерігати за цим потрібно щодня. Відповідаючи на питання про санкції проти Китаю в разі таких поставок, вона сказала, що на даний момент це "гіпотетичне питання".

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Китай підозрюють у можливості надання допомоги РФ

Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати Америки неодноразово попереджали Китай про неприпустимість надання летальної військової допомоги Росії. Пекіну сказали, що в такому випадку він перейде "червону лінію".

У МЗС Китаю заявляли, що Сполучені Штати "не мають права читати лекції" в цьому питанні.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг і директор ЦРУ Вільям Бернс заявляли, що бачать ознаки того, що Пекін розглядає можливість поставок зброї країні-агресору. Водночас в РНБО України не бачать таких ознак.

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