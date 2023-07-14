Продати долар в середньому можна за курсом 36,80 грн, євро - 40,90 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 14 липня, зміцнився на 2 копійки – до 37,33 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні послабився на 20 копійок і становить 41,60 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 36,80 грн за долар, євро – 40,90 грн за євро.

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Курс валют в Україні - чого чекати наступного тижня

Як повідомляв УНІАН, курс готівкового долара у "ПриватБанку" 13 липня залишився на рівні попереднього дня - 37,20 грн за долар. Курс євро у фінустанові вчора подорожчав на 25 копійок – до 41,25 грн/євро.

За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, протягом наступного тижня варто очікувати досить стабільну і прогнозовану ситуацію: курсові коливання відбуватимуться в межах нових "коридорів": 36,7-37,7 грн/дол. та 40-41 грн/євро.

За словами експерта, до факторів, що формуватимуть курси валют, як і протягом останнього часу, належать величезні обсяги макрофінансової допомоги з боку ЄС, США, низки інших країн, а також МВФ та розвиток економіки України. Також серед цих факторів - надходження валюти за експорт, адже попри дії країни-агресора, Україна все ж докладає великих зусиль, щоб експорт не лише не скорочувався, а й збільшувався.

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