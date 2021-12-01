Ці кошти можна використовувати на придбання власної нерухомості, електромобіля, отримання освіти та зміну професії.

Кабінет Міністрів запустить програму "Українська мрія", що передбачає кредитування за ставкою 5% річних для громадян, які сумлінно сплачують податки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час щорічного послання в залі парламенту заявив президент Володимир Зеленський.

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"Незабаром ми запускаємо програму "Українська мрія", за якою кожен громадянин нашої країни, який чесно платить податки, зможе отримати кредит за ставкою 5% у гривні для придбання власної нерухомості, електромобіля та отримання освіти або професії", - сказав він.

Також Зеленський зазначив, що держава, попри глобальну пандемію та економічну кризу, стабілізувала економічну ситуацію.

"У 2021 році розмір економіки України вперше досягне рекордного рівня за період незалежності – перевищить 190 млрд доларів. Це більше, ніж у докризових 2008 і 2013 роках. Вперше, починаючи з того ж 2013 року, ми знизимо державний борг до рівня нижче 50% ВВП. При тому, що в останні роки в більшості країн він стрімко зростав, і в середньому у світі перевищує майже 90%. Наші золотовалютні резерви зросли та сьогодні досягають 30 мільярдів доларів. Це є найвищим показником з того ж 2013 року", - зазначив президент.

Доларовий ВВП:

За даними Світового банку, доларовий ВВП України досягав найвищих значень у 2008 році - 179,8 млрд дол. і у 2013 році - 183,3 млрд дол.

Автор: Дмитро Шварц